Műanyagszemétből gyárt üzemanyagot egy új eljárás

Széles körben használt, kommunális műanyaghulladék mechanikus porításával, és az így nyert matéria mikrohullámos katalitikus bontásával állított el laboratóriumi körülmények között üzemanyagként hasznosítható hidrogént és szén nanocsövek alapanyagát egy brit, kínai és szaúd-arábiai tagokból álló kutatócsoport.

A Nature Catalysis folyóiratban megjelent ismertetés szerint a tesztelés alatt álló eljárással a kutatók szerint a három legelterjedtebb műanyagtípus, a polietilén (PE), a polipropilén (PE) és a polisztirol (PS) hulladékából a teljes hidrogénmennyiség 97 százalékát ki lehet nyerni.

A PE (C 2 H 4 ) x , a PP (C 3 H 6 ) x és a PS (C 8 H 8 ) molekulák felbontásának mikrohullámos besugárzásos technológiájában a vas- és alumínium-oxid tölti be a katalizátor szerepét. A hidrogén mellett a kutatók magas minőségű elemi szenet voltak képesek előállítani.

Műanyagszemét egy kínai telepen Fotó: FRED DUFOUR/AFP

