Magyarországon már a negyedik legnagyobb a COVID-19 miatti halálozás az Európai Gazdasági Térségben

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Kelet-Közép-Európában továbbra is a visegrádi négyek közé tartozó országokban emelkedik leginkább az igazolt új koronavírusfertőzöttek száma: a járványgörbéiken már nem is nagyon látszik a tavaszi hullám tetőzése, olyan kiugróak az őszi, második hullám számai.

Nyugati szomszédainknál is magasabban jár már a görbe, mint tavasszal, a német esetszámok is ijesztően közel járnak az első hulláméhoz, Olaszországban pedig a napokban rekordot döntött az új fertőzések száma.

Az európai járványügyi központ, az ECDC legfrissebb, csütörtöki kimutatása szerint – amely az Európai Gazdasági Térség (EEA) és az Egyesült Királyság járványügyi számait összesíti – jelenleg Magyarországon a negyedik legmagasabb a COVID-19 miatti halálozás: százezer főre vetítve az érték 2,8, ezt csak a csehországi 4,9, a romániai 4 és a spanyolországi 3,5 múlja felül. Az esetszámok tekintetében ugyanakkor a középmezőnyben van Magyarország, amit a tesztelés nagyfokú hiányosságai is magyaráznak.

Az EEA-ba (Horvátország és Szlovénia kivételével) nem tartozó Nyugat-Balkánon is rengeteg új fertőzöttet találnak, Szerbiába megérkezett a járvány harmadik hulláma. Íme az aktív fertőzöttek és az elvégzett tesztek száma százezer lakosra vetítve Közép-Európa térképén.

A szeptember elejei színezéssel összehasonlítva is követhető a járvány második hullámának berobbanása a régió egészében.



A pirossal jelzett országokban a legmagasabb az aktív SARS-COV-2 fertőzöttek aránya, ez jelenleg a régiós járványgóc, de a sárgával jelzett országokban is vészesen emelkedik az új fertőzöttek száma.



Ha a jelenlegi összes aktív SARS-COV-2-fertőzött számához viszonyítjuk a súlyos állapotú COVID-19 betegek számát, az látszik, hogy a legtöbb országban 1 százalék alatt vagy akörül van a lélegeztetőgépen lévők aránya. A kiugróan magas érték Moldovában és Törökországban pedig valószínűleg annak köszönhető, hogy nem derítették fel az összes aktív fertőzöttet, ezért alacsonyabb bázissal számolva jöttek ki az extrém magas értékek.



Az Our World in Data térképén is jól látszik, hogy a legtöbb közép-európai országban nem tudják felderíteni az összes új fertőzöttet, hiszen a WHO ajánlása szerint 5 százalék alatti pozitív eredménynél végeznek elég tesztet az országok.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: