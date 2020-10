A járvány elengedése nem jó megoldás, ki kell várni a vakcinát

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Egy hete jelent meg egy nyílt levél, amelyben bizonyos szakértők a járvány teljes szabadon engedését javasolták, mert álláspontjuk szerint így kialakulhat a világban a nyájimmunitás, és minden visszatérhet a régi kerékvágásba. A levélről persze csakhamar kiderült, hogy kamu – erre mondjuk nem is volt nehéz rájönni, az egyik szakértőt ugyanis úgy hívták, hogy Dr. Johnny Bananas, sokan mégis bedőltek neki.

Erre válaszolt most 80 valódi szakértő egy másik nyílt levélben, ebben azt írják, hogy Banános János javaslatát semmilyen tudományos eredmény nem támasztja alá, a járvány elengedése pedig a lehető legrosszabb megoldás. Thomas Frieden, a válaszlevél egyik aláírója, az amerikai járványügy (CDC) egykori igazgatója szerint azért is veszélyes a védekezés lazítása, mert egyelőre az sem biztos, hogy aki már egyszer elkapta a betegséget, az biztonságban van. Egyelőre nem sok olyan esetről tudnak, ahol valaki rövid időn belül kétszer is megfertőződött, de legalább ötször már előfordult ilyesmi, egy 25 éves amerikai beteg két hónapon belül kétszer is elkapta a kórt, másodjára pedig sokkal durvább tüneteket produkált, mint első alkalommal. Az a nyájimmunitás, ami védhet a járvány ellen, Frieden szerint csak a vakcinától várható.

A védettség nyomában

Valamilyen védettség azért kialakul a fertőzöttekben, ez egy friss kutatás szerint 5-7 hónapon keresztül is eltarthat. Ez azért is jó hír, mert ha sikerül létrehozni egy hatékony vakcinát, ez alapján lehetséges, hogy ez nem csak néhány héten keresztül ad majd védettséget. Deepta Bhattacharya immunobiológus szerint az új koronavírus még nincs elég régóta jelen a világban ahhoz, hogy pontosan meg lehessen mondani, meddig vannak jelen az antitestek a fertőzésen átesettek szervezetében, de az bizakodásra adhat okot, hogy a SARS-fertőzöttek vérében a gyógyulás után 17 évvel is kimutatták a jelenlétüket. Bhattacharya szerint ha a SARS-CoV-2 kellőképpen hasonlít a SARS-vírusra, az azt jelenti, hogy legalább két éven keresztül kitart a védettség.

A fertőzöttek száma az egész világon emelkedik, így Frieden és a nyílt levelet aláíró többi szakértő szerint egyre szigorúbban be kell tartani a járványügyi intézkedéseket. A Washingtoni Egyetem egy friss kutatása szerint az Egyesült Államokban február elsejéig 78 százalékkal emelkedhet a halálos áldozatok száma. A kutatók szerint a járványügyi szabályok enyhítésével, például a maszkviselés elhagyásával még rosszabb lehet a helyzet: a korlátozások betartása mellett 314 ezer halálos áldozatra számítanak februárig, az enyhítésekkel azonban akár 477 ezer áldozata is lehet a járványnak az Egyesült Államokban.

