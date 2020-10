A cumisüvegek is tele vannak mikroműanyaggal

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A WHO ajánlása szerint a cumisüvegeket 70 fokos vízzel kell fertőtleníteni, mielőtt használatba vennék őket, ez viszont egy friss kutatás szerint rengeteg mikroműanyagot szabadít fel a polipropilénből készült termékekből, ezek pedig a tápszerrel bekerülnek a gyerek szervezetébe is. A kutatók szerint a jelenleg forgalomban lévő cumisüvegek 69 százaléka ebből az anyagból készül.

A problémát a forró víz és az üveg tartalmának felrázása okozza, ezek együttes hatására egy liter tápszerbe akár négymillió műanyagrészecske is kerülhet, bár a mikroműanyagról még mindig nem sikerült megállapítani, hogy milyen egészségügyi kockázattal járhat a fogyasztása.

John Boland, a kutatás egyik résztvevője, a dublini Trinity College vegyészprofesszora meglepőnek nevezte a műanyag mennyiségét a mintákban, de hangsúlyozta, hogy ezzel nem megrémíteni akarja a szülőket, hiszen arra vonatkozóan még nincsenek meggyőző adatok, hogy mit okozhat a műanyagfogyasztás.

Csökkenteni a bevitelt

Boland szerint az viszont kiderült a kutatásból, hogy hogyan lehet visszafogni a mikroműanyagok mennyiségét a tápszerben: a professzor azt javasolja, hogy a WHO ajánlásainak megfelelően a szülők 70 fokos vízzel fertőtlenítsék a cumisüveget, de ezután többször öblítsék át szobahőmérsékletűre lehűtött vízzel, amit lehetőleg nem műanyagból készült forralóban melegítettek át. A kutatás szerint a cumisüveg ész nélküli rázását is kerülni kell, ezzel is csökkenthető a tápszerbe kerülő műanyag mennyisége. A professzor azt szeretné, ha a gyártók idővel maguk is felhívnák erre a gyakorlatra a figyelmet.

Naivitás lenne azt hinni, hogy pont a tápszerben ne jelenne meg a műanyag: egy korábbi kutatás szerint egy ember nagyjából 5 gramm műanyagot fogyaszt el hetente, ez nagyjából egy bankkártya súlyának felel meg. Ez azt is jelenti, hogy évente negyed kiló műanyagot fogyasztunk fejenként, de a WHO tavalyi jelentése szerint ez még nem jár bizonyítható egészségügyi kockázattal.

