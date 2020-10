Illúzió lehet a COVID-19-en átesettek immunitása

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Szaporodnak a bizonyítékok amellett, hogy a COVID-19-en való átesés nem jelent hosszú távon védettséget a betegség ellen. Egy keddi tanulmány szerint a nyáron jelentősen csökkent azoknak a briteknek a száma, akik rendelkeztek SARS-CoV-2 elleni antitestekkel, és ez arra utal, hogy az immunitás vészes gyorsasággal csökken.

Az Imperial College London kutatói azt vizsgálták, hogy a járvány első, március-áprilisi hulláma után a brit populáció hány százalékánál alakultak ki antitestek.

Azt találták, hogy június végén még a lakosság 6 százaléka rendelkezett a vírus elleni antitestekkel, szeptemberben viszont már csak 4,4 százalékuk. A lakosság immunitása tehát egyértelműen csökkent a járvány súlyosabb második hulláma előtt.

A napi új fertőzésszámok alakulása az Egyesült Királyságban.

Bár az új koronavírus elleni immunitás egyelőre finoman szólva is homályos terület – a T-limfociták például ugyanúgy szerepet játszhatnak benne, mint a B-limfociták, amelyek a vírussal való újabb találkozás hatására gyors antitestképződést válthatnak ki a szervezetben –, a vizsgálatban részt vevő kutatók szerint a többi koronavírusról szóló ismeretek is arra utalnak, hogy nem lehet hosszú távú védettséget szerezni ellenük.

Britek iszogatnak egy Leigh-környéki kocsmában október 22-én Fotó: OLI SCARFF/AFP

Wendy Barclay, az Imperial College London fertőzőbetegség-részlegének vezetője szerint az immunitás ugyanolyan mértékben csökken, ahogy az antitestek eltűnnek. A nagymintás kutatás további megállapításai, hogy

lassabban csökkent az antitestek száma azoknál, akik PCR-teszttel igazolt, biztos fertőzöttek voltak, mint azoknál, akik nem mutattak tüneteket, és nem is tudtak róla, hogy átestek a betegségen.

Az egészségügyi dolgozók szervezetében stagnált az antitestek mennyisége, vélhetően azért, mert ők folyamatosan a vírusnak kitéve dolgoznak.

A brit tanulmány megállapításai egybecsengenek azoknak a német vizsgálatoknak az eredményeivel, amelyek szerint az emberek túlnyomó többségénél nem alakult ki antitest-védettség a vírus ellen, még ha a legnagyobb gócpontok valamelyikében élnek is. A német tanulmányok is arra jutottak, hogy az antitestek azoknak a véréből is eltűnnek, akiknél legalább kialakultak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: