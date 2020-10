Felejtsd el a maszkot, itt a hétköznapokra kifejlesztett vírusellenes szkafander!

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Lélegezni majdnem olyan veszélyes, mint nem lélegezni: ez járhatott a COVID-19 járvány által életre hívott kanadai cég, a Vyzr Technologies fejlesztőinek fejében, amikor megalkották a Köbüki buborékját idéző sikkes szkafandert a hétköznapokra. Az eszközt légszűrővel is felszerelték, cserélhető betétekkel. A mellény-sisak-szkafander teljes áron 489 dollárba kerülne, de aki még gyorsan lecsapna egyre, 379 dollárért (120 ezer forintért) előrendelheti.

A csodaszkafander fejlesztői szerint a vírusokon kívül a BioVyzr minden mást is kiszűr, persze a levegőt kivéve, így a légszennyezettség miatt aggódó vásárlóknak is jó szívvel ajánlják, de hasznos lehet erdőtűz esetén és a huszonnégyes villamoson is. A csodaszkafander megoldja a maszk felett bepárásodó szemüveg problémáját is, a buborék (két oldalablak is van, ezeken az ember a fülével tud kinézni) ugyanis párataszító réteggel van ellátva, így nem kell attól tartani, hogy a szemüveg helyett most már egy egész sisakon nem látunk ki. Az eszközt szíjak tartják a helyükön, a buborék pedig egy neoprén mellényfélén nyugszik. A szigetelés tökéletes, de a fejlesztők gondoltak szemüvegizélgetők és az orrtúrók népes táborára is, a BioVyzr-en ugyanis két befordítható kesztyű is található, így a felhasználó biztonságosan megérintheti az arcát. Ha ez nem ér meg 489 dollárt, akkor semmi.

Az űrhajósok vajon mit csinálnak, ha viszket az orruk? Fotó: Vyzrtech

Hasznos is, csinos is

A felszerelés ráadásul magabiztosságot is sugall. A cég szerint mindig érdemes szkafandert ölteni ezekben a vészterhes időkben, ha az ember a munkahelyén jár vagy egyetemre megy, de a szabadidő aktív eltöltéséhez is felvehetjük. A ventilátorok egy töltéssel 8 órán keresztül üzemelnek, az akku pedig USB-vel tölthető, a szkafander pedig mindössze 2,25 kilót nyom.

Hátulról is jól mutat Fotó: Vyzrtech

A csodaszkafander egyelőre csak fekete színben kapható, úgy is csak előrendelésre, egy most leadott rendelést november hetedikei szállítási határidővel vállalnak. Kár, hogy csak fekete van: elölről nézve az ember simán csak hülyén néz ki, hátulról viszont kicsit hasonlít egy sétáló babapiskótához vagy egy gurulós bőröndhöz, ezekhez nem ártana még néhány plusz szín. Profik taktikai kilttel is hordhatják, igaz, a sörtartó bőr övtok itt feleslegessé válik.

Verdikt:

Egyértelmű, hogy KELL, járványok jönnek és mennek, de büdös például mindig lesz.

Mennyi?

Teljes áron 489 dollár. Igaz, hogy ebből öt taktikai szoknyát is lehetne vásárolni, de a világ nem csak taktikai szoknyákból áll.

Hol adják?

A projekt weboldalán és az Indiegogon is megrendelhető.

Mire kell?

Mindenre.

Mennyire kell?

Mint egy falat kenyér, igaz, a kenyeret még otthon bele kellene helyezni a buborékba.

Ez itt egy reklám?

Nem, csak KELL.

