A British Airways zsúrkocsikkal, papucsokkal és étkészlettel akarja megőrizni az utasait

Forradalmi ötlettel szeretné pótolni a csökkenő utazási lehetőség miatt kieső bevételeit a British Airways: a légitársaság azt ígéri, hogy az ember otthonába varázsolja az első osztály kényelmét, ehhez pedig elég megvenni a használatból kivont repülőgépekhez tartozó étkészletet, papucsot vagy bármi egyebet. Annak is kínálnak valakit, aki még otthon is ragaszkodik a realitásokhoz, a karácsonyi szezonra meghirdetett tárgyak között a turistaosztály és a business class kínálatából is lehet válogatni.

Rá is fér a bevétel a társaságra: a COVID miatti utazási korlátozások következtében minimálisra csökkent a cég forgalma. A British Airways a világjárvány kitörése óta napi 20 millió font kiadást könyvelt el, bevételt viszont alig, év elején pedig bejelentették, hogy 13 ezer munkahely megszüntetésére kényszerülnek, hogy a felszínen maradhassanak.

A légitársaság vezérigazgatóját a cég tulajdonosa, az International Consolidated Airlines (IAG) októberben jelentette be, hogy a vírus miatti veszteségek továbbra sem enyhülnek, és negyedévente nagyjából 1,3 milliárd eurós veszteséggel számolnak. Júniusban a BA legalább tíz értékes festménytől kényszerült megválni, hogy valahogy pótolják a veszteségeket, az IAG pedig októberben jelentette be, hogy leváltják az addigi vezérigazgatót, Álex Cruz-t. Cruz nem sokkal a leváltása előtt levélben közölte a társaság dolgozóival, hogy a cégnek a brit kormány segítsége nélkül kell kilábalnia a válságból, ehhez pedig akár 12 ezer munkavállalótól is el kell majd búcsúzniuk.

A repülés élményét nyújtó kenyérkosár

Valószínűleg a járvány elmúltával sem lesz rózsás a légitársaságok helyzete: a távolságtartás követelményei miatt az újraindítást követően sem tudják majd kihasználni a gépek férőhelyeit, így nem is számíthatnak akkora profitra, mint a világjárvány előtt. Alexandre de Juniac, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) igazgatója szerint a légitársaságok katasztrofális helyzetbe kerültek a járvány miatt, de nélkülözhetetlenek a gazdaság újraindításához, állami segítség nélkül viszont több társaság is eltűnhet a piacról, mielőtt visszatérhetnének az üzletbe.

A British Airways mindenesetre az elárverezett műalkotások után most a leselejtezett Boeing 747-esekhez tartozó felszereléseket bocsátja áruba. Carolina Martinoli, a BA marketingigazgatója szerint soha vissza nem térő alkalomról van szó: egy első osztályon használatos papucs, netán zsúrkocsi megvásárlásával „az emberek otthon is felidézhetik az utazás élményét”.

A kínálatban ugyanúgy megtalálható a kristályüvegből készült brandyspohár (12 font/6 darab), mint az első osztályú kenyérkosár (ebből 42 fontba kerül négy darab). Úgy tűnik, hogy ha az akció nem is segít a légitársaság pénzügyi problémáin, érdeklődő bőven akad, az első osztályú termékek közül már törülközőtartó tányért és poháralátétet lehet csak vásárolni, de a business classon is csak japán stílusú tányér és kenyérkosár maradt már.

