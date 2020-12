Bepelenkázzák a légikísérőket a kínai gépeken a koronavírus miatt

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A világjárvány egyik legnagyobb vesztese a légiközlekedés: az utazási korlátozások miatt eleve is nagyon kevesen repülnek, a gépeken pedig szinte lehetetlen betartani az előírt távolságokat. Azokon a járatokon, amelyek mégis közlekednek, az utasok mellett a személyzet védelme is fontos, ezt a járvány tavaszi szakaszában alaposabb fertőtlenítéssel, érintésmentes vécével és a gyakori kézmosás fontosságának hangsúlyozásával próbálták biztosítani a társaságok.

A kínai légifelügyelet november végén tette közzé az új biztonsági előírásait, amelyekben az utaskísérőknek és a reptéri dolgozóknak maszk, kétrétegű kesztyű, szemüveg, eldobható sapka és köpeny, illetve cipőre húzható steril védőfelszerelés használatát javasolja. Különösen fontosnak tartják a védekezést az olyan járatokon, amelyek járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országokat érintenek, ebben az esetben a kísérőknek pelenka használatát is javasolják.

Fertőtlenítés, nagytakarítás, védőfelszerelés

A kínai légifelügyelet minden olyan országot járványügyi kockázatnak tekint, ahol a fertőzöttek száma meghaladja az egymillió lakosra jutó ötszáz főt, így minden olyan járaton javasolják a pelenka viselését, amely ebbe a kategóriába sorolható országot érint. A rendelkezés csak a légikísérőkre vonatkozik, a gépet irányító személyzetnek elegendő a korábbiakban felsorolt felszerelés használata, őket nem kötelezik pelenkaviselésre.

A kesztyű, maszk és védőszemüveg használatát, valamint a gyakori és alapos fertőtlenítést a CDC is előírta a légitársaságoknak, az amerikai cégek szerint ennek is köszönhető, hogy októberben az iparágban dolgozók közül nagyon kevesen fertőződtek meg. A légitársaságok állásfoglalása szerint ez azt is mutatja, hogy az előírások betartásával a légiközlekedés sem jelent kiemelt járványügyi kockázatot, a szakértők azonban még nem tudták felmérni, hogy pontosan mekkora kockázatot jelent a repülés.

A kínai repülőkön emellett eldobható függönyökkel választják el egymástól az utastér különböző részeit, eszerint létre kell hozni a járatokon egy „védett zónát”, egy pufferterületet és az utasoknak fenntartott részt, az utolsó három üléssort pedig a gyanús eseteknek tartják fenn.

