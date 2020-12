A brit egészségügyi szaklapok szerint nagyon rossz ötlet a karácsonyi lazítás

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az elmúlt száz évben a második alkalommal adott ki közös nyilatkozatot a két legnagyobb brit egészségügyi szaklap, a British Medical Journal és a Health Service Journal, ebben pedig a karácsonyi időszakra tervezett járványügyi szabályok felülvizsgálatát kérik a kormánytól. A jelenlegi tervek szerint Nagy-Britanniában az ünnepek alatt öt napon keresztül engedélyeznék, hogy három külön háztartás tagjai közösen karácsonyozhassanak, ez viszont a lapok számításai szerint aránytalanul megterhelné a brit egészségügyet, és számos emberéletet követelne.

A november végén hozott szabályok értelmében december 23. és 27. között megengedett a közös ünneplés, ezzel együtt pedig az is, hogy a családok találkozhassanak, illetve akár az éjszakát is más háztartásban töltsék a rokonok, de színházba, boltba vagy akár kórházi látogatásra már nem mehetnének közösen.

A közös cikk szerint a brit egészségügyre így is hihetetlen nyomás nehezedik, a nemrégiben megkezdődött oltási program pedig további terheket ró a kórházakra, a könnyítések miatt megnövekedett esetszámmal pedig már nem tudnának megbirkózni az intézmények. További problémát jelent az is, hogy a nem covidos betegek ellátása is akadozik, a krónikus betegek esetében pedig évekig tarthat, míg az egészségügy utoléri magát.

A szigorú sem elég szigorú

A HSJ-ben megjelent cikk szerint a hétfőn bejelentett új vírusvariáns miatti szigorú korlátozások sem elégségesek, ha ezeket felülírja a karácsonyi lazítás. Londonban és környékén szerdától ismét a hármas szintű korlátozások lesznek érvényben, tilos lesz a gyülekezés zárt helyen és szabadtérben is, az üzletek pedig bezárnak. Az új variáns eleve felborította a brit járványstratégiát: az egészségügyi minisztérium abban reménykedett, hogy csitulni fog a járvány az ünnepekre, de ez az esetszámok alapján nem történt meg. Chris Whitty, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója szerint a lazításokkal járó kockázatot felülírják azok az előnyök, amelyeket a közös ünneplés nyújthat egy nehéz év után, de ő is óvatosságra inti a karácsonyozókat.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az állampolgároknak alaposan meg kell gondolniuk, hogy vállalják-e a közös ünneplés kockázatát, és hangsúlyozta, hogy a távolságtartás és az óvintézkedések betartása a jelenlegi helyzetben a legjobb karácsonyi ajándék. Észak-Írországban a kórházakra nehezedő nyomás miatt szintén a karácsonyi könnyítések átgondolását követelik, míg Walesben az emelkedő fertőzésszámok miatt az orvosok teljesen értelmetlennek nevezték az intézkedéseket.

Óvatosságra intenek

A British Medical Journal és a Health Service Journal szerint Nagy-Britanniának inkább Németország, Olaszország és Hollandia példáját kellene követnie: ezekben az országokban a karácsonyi időszakra a szokásosnál szigorúbb korlátozásokat hoztak. A cikk szerint a kormány elsietett döntést hozott a karácsonyi könnyítések bejelentésével, amelyek még változhatnak ugyan, de egyelőre nem valószínű, hogy szigorítások váltanák fel őket. „Nem akarjuk kriminalizálni azokat a családokat, amelyek találkozni szeretnének az ünnepek alatt” - nyilatkozta Steve Barclay kabinetminiszter. Az enyhítések visszavonását a kormány egyelőre ugyan nem lépte meg, de az ügyben megkeresett politikusok a BBC szerint az elővigyázatosság fontosságát hangsúlyozták, így Barclay is azt javasolja, hogy az ünnepek alatt is gondolja meg mindenki, hogy kivel találkozik majd.

