Levélből készít megafont a párkereső tücsök

Egy friss indiai kutatás szerint az Oecanthus henryi nevű tücsökfaj kisebb termetű tagjai növényi megafont használnak a ciripelésük felerősítéséhez, ehhez pedig a skót gumószeg vagy francia gumóskömény (Conopodium majus) leveleit használják. A rovarkutatók azt is megfigyelték, hogy a tücskök válogatnak is a levelek között, és azokat a leveleket választják, amelyek a leghatékonyabban erősítik fel a hangjukat.

Rittik Deb, a Bangalore-i Egyetem entomológusa 2008-ban kezdte vizsgálni a Oecanthus henryi ciripelési szokásait: ekkor tűnt fel neki, hogy az állat egy kis lyukat rágott a skót gumószeg levelén, majd átdugta rajta a fejét és a mellső lábait, és úgy állt neki ciripelni. Az így felerősített ciripelés kétszer-háromszor erősebb volt, mint a hétköznapi tücsökdal, az eszközhasználó rovarok pedig nagyobb sikerrel párosodtak, mint a megafon nélküli tücskök.

A nőstény tücsök két szempont alapján választ partnert magának: minél nagyobb és hangosabb a hím, annál nagyobb sikerre számíthat. A kutatók megfigyelték, hogy a növénymegafont használó rovarok általábban apróbb termetűek, mint a többiek, ezt a hátrányukat próbálják meg behozni a skót gumószeg bevetésével. A levélmegafon nélkül egy átlagos, kisebb termetű tücsök 60 decibeles hangerejű ciripelést képes kibocsátani, ezt a megfelelő levél bevetésével 70 decibelre is képes felerősíteni.

A nagyok nem csinálják

A nagyobb termetű tücskök ugyanúgy használhatnának erősítőt, mint az apróbbak, a kutatás szerint mégsem teszik: valószínűleg anélkül is elegendő párosodási lehetőséghez jutnak, a kisebb rovarok viszont megfelelő levél nélkül másból is hajlandóak megafont csinálni. Deb szerint egy gumószeg nélkül maradt példány a laborban a terráriumba helyezett papír zsebkendőből is képes volt megafont eszkábálni. A nagyobb tücskök naponta nagyjából 45 percen keresztül, két nősténnyel párosodnak, a kisebbek viszont a felerősített daluk miatt rövidebb időn keresztül, de több nősténnyel párosodtak.

Az eszközhasználó rovarok természetes körülmények között válogatnak is a levelek között: a kutatók szerint nem minden levélből lehet megfelelő megafont készíteni, a tücskök pedig, ha módjuk van rá, válogatnak is közöttük. Nem mindegy az sem, hogy a levél melyik pontjára rágnak lyukat a megafonhoz: a legjobb eredményt a középen elhelyezett lyuk hozná, a tücskök mégsem ezt választják, mert ebben az esetben megsérülne a levél főere, emiatt pedig elszáradna, és rövidebb időn keresztül lenne alkalmas a ciripelés felerősítésére.

