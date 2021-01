Perlik a számik az egyik legnagyobb norvég szélerőművet, mert a turbinák elriasztják a rénszarvasaikat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az engedélyezési tervekben nem szereplő előkészítő munkák miatt pereskednek Norvégiában az őslakos számik a szélerőműveket telepítő és üzemeltető Øyfjellet Vind nevű cég ellen – írja a Guardian.

A számik szerint Norvégia legnagyobb szélparkjaként megvalósítandó erőmű, pontosabban az akár 200 méter magas tornyok építése megzavarja a rénszarvasok (Rangifer tarandus) vándorlását, elvágja a hagyományos terelési útvonalakat.

A Guardian szerint ez nem az első ilyen per Norvégiában. Az elmúlt öt évben a számi közösségek több eljárást is kezdeményeztek szárazföldi szélerőműveket üzemeltető és telepítő cégekkel szemben, és az ENSZ-nél is panaszt tettek, mondván, hogy a szélparkok sértik területi és kulturális jogaikat.

Vonuló rénszarvasok a Barents-tenger norvégiai partjainál Fotó: Gil Gautier/Biosphoto via AFP

A Norvégia, Svédország és Finnország északi területein élő számik a mostani eljárásban olyan tanulmányokra hivatkoznak, amelyek szerint a rénszarvasok messzire kerülik a szélturbinák környékét. A máig rénszarvas pásztorkodással foglalkozó őslakosok azzal érvelnek, hogy a szélparkok infrastruktúrájának kiépítése visszafordíthatatlan változásokkal jár a korábban alig bolygatott természeti környezetben.

Az északi sarkvidéken azután indultak el a szélpark- és vízerőműfejlesztések, hogy a klímaváltozással járó felmelegedés miatt a tundrán egyre inkább megközelíthetővé váltak a korábban az év nagy részében hóval és jéggel fedett területek. A befektetők és az engedélyeket kiadó állami szervek ugyan több konzultációt is szerveztek a pásztorkodó számik képviselőivel, de az őslakosok szerint érveiket gyakran figyelmen kívül hagyták. Az Øyfjellet ellen indított perüket ősszel első fokon elvesztették, de abban reménykednek, hogy a bíróság másodfokon figyelembe veszi a rénszarvasok viselkedéséről szóló tudományos bizonyítékokat.

