Százával hullanak a rénszarvasok a norvég Spitzbergákon a klímaváltozás miatt

A Norvég Sarkkutató Intézet (NPI) 1978 óta minden évben felméri a Spitzbergák szigetcsoporton élő rénszarvas-populációt, de még sosem tapasztaltak akkora csökkenést, mint idén. Amellett, hogy kétszáznál is több elhullott rénszarvast találtak a kutatók, több borjúnál alultápláltságot mutattak ki.

Az intézet szerint a klímaváltozás miatt enyhébb telek jelentősen növelték a szigetcsoportra zúduló eső mennyiségét, ezért a föld úgy eljegesedett, hogy áthatolhatatlanná vált a rénszarvasok számára, amelyek így nem tudták lelegelni a jég alatti növényzetet. „A rénszarvasok a Spitzbergák egész területén legelnek, télen a tundrából ássák ki az élelmet. A havon még át tudnak hatolni, de a jégen nem” – mondta Åshild Ønvik Pedersen, az NPI ökológusa a norvég közmédiának, hozzátéve, hogy

„ijesztő ennyi elpusztult állatot találni. Ez egy hátborzongató példája annak, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a természetre. Egyszerűen szomorú.”

Néhány rénszarvas a tengerpart közelében talált élelmet Fotó: Raphael Sane/Biosphoto

A kutatók azt is észrevették, hogy néhány egyednek sikerült alkalmazkodnia a kihívásokhoz: a Brøggerhalvøya-félszigeten például a partvonalon keresett élelmet több csorda, és algával kezdtek el táplálkozni, mások pedig a magasabban fekvő hegyeken találtak legelhető növényzetet.

A világ leggyorsabban melegedő területe

Az Északi-sarkvidék egyébként is a klímaváltozás által legkeményebben sújtott terület: az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szerint a felszíni levegő itt kétszeres ütemben melegszik, mint a Föld többi részén. A sarkvidéken belül is kiemelt helye van a Spitzbergáknak, a szigetcsoport legnagyobb városa, Longyearbyen a világ leggyorsabban melegedő településének számít.

Rénszarvaskoponya a Spitzbergák tundráján Fotó: Jean-Francois Noblet/Biosphoto

A terület melegedésével egyre csökken a jégtakaró, ami így egyre kevésbé tudja visszaverni a Nap hőjét, ezáltal felmelegedési spirál alakul ki. A sarki jég olvadása a tengerszintet és a tenger hőmérsékletét is emeli, ami először lokálisan eredményez problémákat – ahogy most a rénszarvasoknál –, de előbb vagy utóbb globálisan is veszélybe sodorja a part menti területeken élőket.

A klímaváltozás sarkvidékre gyakorolt hatását bemutató, tavaly decemberi jelentés szerint húsz év alatt 56 százalékkal – 4,7 millióról 2,1 millióra – csökkent a vadon élő rénszarvasok száma az Északi sarkkör közelében. Az Arctic Report Card című jelentés egyik szerzője, Howard Epstein professzor a Virginai Egyetemről azt mondta, nem a táplálékhiány az egyetlen ok, ami miatt a rénszarvasok állománya tovább fog apadni a jövőben. A klímaváltozással járó felmelegedés, mint afféle tíz csapás, tartós szárazsággal és rovarinvázióval is veri a rénszarvasokat.

