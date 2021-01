Európában elsőként Németországban alkalmaznak olyan antitestkoktélt, amilyennel Donald Trumpot is kezelték

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Deutsche Welle értesülései szerint az amerikai Regeneron biotechnológiai cég antitestkoktéljáról is beszélt a német egészségügyi miniszter a Bild am Sonntag német lapnak adott vasárnapi exkluzív interjújában. Jens Spahn azt mondta, hogy Németország 400 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 143 milliárd forintot) költött 200 ezer adag készítmény beszerzésére, hogy elsőként az Európai Unióban ezt a szert is bevethessék a COVID-betegség kezelésére.

A monoklonális antitest alapú készítményeket a német egészségügyi miniszter szerint először egyetemi klinikákon alkalmazzák.

Tavaly szeptember végén, október elején az Egyesült Államok korábbi elnökének, Donald Trumpnak a kezelése során is bevetett, akkor REGN-COV 2 néven emlegetett még tesztfázisban lévő antitestkoktél a gyártója szerint egyfajta „passzív oltásként" működik: a fertőzés korai fázisában megakadályozhatja a megbetegedés súlyosabb lefolyását.

A Regeneron készítménye a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéit célozza. Az antitestek a felületi fehérjék azon régiójához kapcsolódnak, amely elősegíti, hogy a vírus csatlakozni tudjon az emberi sejtek receptorához – ez az angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2), amit receptorkötési tartománynak is neveznek.

A Regeneron már lezárult klinikai vizsgálatok eredményeivel igazolja a koktél hatékonyságát. A vizsgálatokat olyan személyeken végezték, akiknél a koronavírusteszt pozitív eredményt hozott, de vagy tünetmentesek voltak, vagy csak enyhe tüneteket produkáltak – vagyis nagyjából olyan állapotban voltak, mint Trump. A vizsgálati eredmények szerint azoknál, akiknek a szervezetében a betegség kialakulásakor nem voltak SARS-CoV-2 antitestek, az antivirális koktél csökkentheti a vírusterhelést, és lerövidítheti a koronavírus-fertőzést kísérő tüneteket.

