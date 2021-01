Esélyes, hogy évekig tart a COVID-19 elleni immunitás

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy friss amerikai kutatás szerint azok többsége, akik felgyógyulnak a COVID-19 betegségből, még nyolc hónappal később is immunisak maradnak az újabb fertőzéssel szemben. A gyógyultak védelmét biztosító sejtek és antitestek mennyiségének változásából a kutatók arra következtetnek, hogy valószínűleg több évig tart az immunitás, vagyis nem kell attól tartani, hogy szokatlanul gyakran kellene újra és újra beoltatni magukat az embereknek, hogy véget érjen a járvány.

A Science folyóiratban szerdán publikált tanulmány ellentmond azoknak a korábbi véleményeknek, amelyek szerint a SARS-CoV-2 elleni immunitás legfeljebb néhány hónapig tarthat. Míg a legtöbb koronavírus fertőzése valóban rövid életű antitesteket hoz létre a szervezetben, a friss kutatás szerint amennyivel komolyabb járványt okozott a COVID-19, annál erősebb antitesteket is generál – legyen szó akár természetes fertőzésről, akár védőoltásról.

A kutatásban 188 covidból felgyógyult ember vérmintáját vizsgálták – a többségük enyhe tünetekkel esett át a betegségen, de 7 százalékuk a kórházat is megjárta. Az alanyoktól különböző időpontokban (a tünetek kezdetétől számított hatodik naptól a nyolcadik hónapig) vettek mintát, és az immunizációban részt vevő antitestek, az antitesteket termelő B-sejtek és a fertőzött sejteket elpusztító T-sejtek szintjét vizsgálták.

Általánosságban elmondható, hogy az antitestek mennyisége ugyan közepes mértékben csökkent nyolc hónap alatt, a T-sejtek száma alig lett kevesebb, a B-sejtek száma pedig érthetetlen módon még nőtt is néhány esetben, az egyes alanyok között azonban nagy szintkülönbségeket tapasztaltak. Ez azt jelenti, hogy ugyan a szervezetben áramló ellenanyagok száma csökkent, az azokat termelő sejtek megmaradtak, így hosszú ideig újra el tudják indítani a védelmi mechanizmust.



Egy augusztusban megjelent tanulmány arra is rámutatott, hogy az új koronavírus legközelebbi rokona, a 2002 és 2004 között terjedő SARS-vírus elleni immunválasz beindítására specializált T-sejtek még 17 évvel azután is megtalálhatók a vérben, hogy valaki átesett a fertőzésen.

A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az immunitás emberről emberre változik, és a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők az átlagosnál sokkal korábban újrafertőződhetnek.

