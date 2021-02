Csodás fotókon a Pápát meglátogató nagy kócsagok

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A nagy kócsag (Ardea alba) a gémfélék (Ardeidae) családjába, ezen belül a gémformák (Ardeinae) alcsaládjába tartozó gázlómadár, nem mellesleg a sorvadó magyar természetvédelem címerállata.

Európán belül Magyarország a faj egyik legjelentősebb előfordulási helye. A nagy kócsagok magyarországi állományát jelenleg 1800-3000 költő párra teszik az ornitológusok és a természetvédők. Elsősorban a Tisza-tó és a Kis-Balaton vidékén nádasokban és ártéri erdőkben fészkel nagyobb telepekben rendszeresen, gyérebb állománya a Tisza mentén, a Velencei-tónál és a Fertőnél is megtalálható. Ugyanakkor rendkívül ritkán fordul elő az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, valamint Magyarország déli és keleti régióiban.

Épp ezért számít különlegesnek, hogy a faj a Bakony és a Kisalföld találkozásánál fekvő Pápa városában is tartósabban megtelepedjen. Pedig ott élő olvasónk szerint két egyed még télen is rendszeresen feltűnik a város keleti határában, a Bakony-ér medrénél, de a kertvárosi részen is lefényképezte őket, ahogy azt az alábbi fotók is tanúsítják.

Nagy kócsag Pápán Fotó: Lampért Gábor

Ritka madár Fotó: Lampért Gábor

A pápai Ardea alba Fotó: Lampért Gábor

