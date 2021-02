Jön a MetaHuman Creator, amivel bárki létrehozhatja fotórealisztikus digitális mását

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Epic Games nemcsak az olyan videojátékairól ismert, mint a Fortnite vagy a Gears of War (netán a Jazz Jackrabbit!), hanem a világ talán legsikeresebb grafikai motorja, az Unreal Engine megalkotásáról is. Az idővel elképesztően fotórealisztikussá vált játékgrafikák atyja most egy újabb terepen veti be ezt a monstrumot: bejelentették a MetaHuman Creator nevű, böngészőből elérhető szoftvert, amellyel gyakorlatilag bárki elkészítheti saját digitális mását, vagy épp fantáziáját szabadon engedve teljesen új karaktereket alkothat, a lehető legélethűbb arc- és testmozgások megjelenítésével együtt.

Az Epic egyelőre néhány Youtube-videóban mutatta be az eszközt, amely az arcvonások aprólékos beállításán túl a modern motion capture (digitális mozgásrögzítés) technológiákkal együtt is használható lesz, vagyis saját karakterünket olyan jelenetekbe tudjuk helyezni, amit ma még csak a legújabb vizuális effektusokkal operáló videojátékokban, filmekben és sorozatokban láthatunk.

„A 3D tartalomgyártásban egészen mostanáig az jelentette a leggyötrelmesebb feladatot, hogy igazán meggyőző digitális embereket hozzunk létre. Még a legnagyobb tapasztalattal rendelkező művészeknek is rengeteg időbe és energiába telik, hogy egyetlen ilyen karaktert létrehozzon. Évtizedeken át tartó kutatás és fejlesztés révén, valamint annak köszönhetően, hogy olyan cégekkel bővült a Epic család, mint a 3Lateral, a Cubic Motion vagy a Quixel, ezek az akadályok most az Unreal Engine-en keresztül elhárulnak” – hájpolta a projektet Vladimir Mastilovic, az Epic digitális emberi technológiáért felelős alelnöke egy közleményben.

A videók alapján tényleg úgy tűnik, hogy a mezei felhasználók is percek alatt létrehozhatnak egy olyan komplett karaktert, amely bármilyen hollywoodi blockbusterben megállná a helyét, de azért várjuk ki a megjelenés dátumát (ami egyelőre nem pontosabb annál, mint hogy „valamikor 2021-ben”), nehogy kiderüljön, hogy ha amatőr kezekbe kerül a szoftver, akkor csak az uncanny valley szörnyszülöttjeit lehet vele létrehozni.

Aki nagyon nem bírja további infók nélkül, az az Unreal Engine weboldalán iratkozhat fel a hírlevélre, amelyben az Epic a projekttel kapcsolatos legújabb fejleményekről tájékoztatja majd az érdeklődőket.

