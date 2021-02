Veszélyes koronavírus-variáns tűnt föl New Yorkban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Újabb koronavírus-mutáció bukkant föl, ezúttal New York Cityben. A California Institute of Technology (Caltech) szerint az új variáns tavaly novemberben bukkant föl a városban, és azóta átterjedt a szomszédos államokra is.

Hogy az új variáns mekkora veszélyt jelent, arról megoszlanak a vélemények. A vírusok folyamatosan mutálódnak terjedés közben, ahogy lemásolják magukat, és hibákat ejtenek a saját genetikai kódjukban. Ez önmagában nem ad okot az aggodalomra, de a változások észlelése és nyomon követése fontos, mert egyes változások komoly következményekkel járhatnak – például hozzájárulhatnak a vírus gyorsabb terjedéséhez, vagy csökkenthetik a vakcinák hatásosságát.

A kutatók génszekvenálással és más módszerekkel vizsgálják, hogy az egyes variánsok mekkora problémát okozhatnak. A New York-i egészségügyi szervezetek és Bill de Blasio polgármester csütörtökön igyekeztek lehűteni a kedélyeket: elmondták, hogy egyelőre keveset tudunk az új variánsokról, és az eddigi megállapítások is a kutatások korai szakaszából származnak.

Erősödő kötődés, gyengülő védőoltás

Az új variánsról a héten két intézet – a Caltech és a New York-i Columbia Egyetem – is közzétette a kutatási eredményeit. Fontos: ezek nem publikált kutatási eredmények, és szakértői felülvizsgálat sem készült róluk.

A Caltech kutatóinak tanulmánya szerint az új variáns az általuk ebben a hónapban megvizsgált, nagyjából 1200 vírusszekvencia negyedében tűnt föl. A variáns New Yorkon kívül New Jersey-ben és Connecticutban is felbukkant, illetve országszerte jelentettek elszigetelt eseteket – mondta a Caltech munkatársa, Anthony West, a tanulmány társszerzője.

A Columbia Egyetem kutatóinak tanulmánya csütörtökön jelent meg. Ők 1100, az egyetem kórházában kezelt betegektől származó vírusmintát vizsgáltak meg. Február második hetére az új variáns a minták 12 százalékából volt kimutatható. Azt is megállapították, hogy az új variánssal megfertőződött páciensek többnyire idősebbek voltak, és kórházi ellátásra szorultak.

Mindkét csoport megjegyezte, hogy az új variánsnak olyan mutációja is létezik, ami potenciálisan csökkentheti a vakcinák hatékonyságát. Ezt a mutációt más koronavírus-variánsoknál is megfigyelték.

A Caltech a vírus tüskefehérjéje-mutációnak tanulmányozása során azonosította a B.1.526 nevű variánst. Ennek két további ága van: az E484K, amit korábban más vírusvariánsoknál, például a dél-afrikai és brazíliai mutációnál is azonosítottak.

A mutáció – írja a LiveScience – csökkentheti az egyes antitestek hatékonyságát, így azok nem tudják semlegesíteni vagy inaktívvá tenni a vírust, így csökkentheti egyes védőoltások hatékonyságát. A variáns másik ága az S477N nevű mutáció, ami abban segíti a vírust, hogy erősebben kapcsolódjon a sejtekhez.

„Megfigyeléseink alapján az elmúlt hetekben az új variáns feltűnésének aránya megnőtt. Ami aggodalomra adhat okot, az az, hogy más vírustörzseket is megelőzhet, ahogy a brit és dél-afrikai variánsok is tették más országokban.”

– mondta a CNN-nek dr. David Ho, a Columbia Egyetemen működő Aaron Diamond Kutatóközpont igazgatója. Ho szerint a B.1.526 variáns terjedési kockázatainak felméréséhez további vizsgálatok szükségesek.

Korábbi tanulmányok szerint a ma rendelkezésre álló vakcinák kevésbé hatásosak a vírus bizonyos variánsaival, például a dél-afrikaival szemben. A gyógyszergyártók már felkészültek rá, hogy a vakcinákat úgy kell módosítani, hogy védelmet nyújtsanak az új variánsokkal szemben is. De amíg nem tudunk többet az új variánsokról, és nem készülnek el az új vakcinák, addig nem sokat tehetünk: a szakértők szerint nincs más védekezés a vírus ellen, mint a maszk és a távolságtartás.

„Új variánsok továbbra is érkezni fognak. A lényeg az, hogy a felbukkanásuk esetén akadályozzuk meg a terjedésüket.”

– mondta dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető járványszakértője.

