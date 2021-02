Az izraeli tömegoltások alapján nemcsak a betegségtől, hanem a fertőzéstől is véd a Pfizer vakcinája

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Biztató hír jött vasárnap a világ legagresszívabb koronavírus-oltási kampányát folytató Izraelből: a BioNTech/Pfizer vakcinája nemcsak a COVID-19 betegséget előzi meg hatékonyan, hanem a vírus fertőzőképességét is jelentősen csökkenti az eddigi tapasztalatok alapján.

Izraelben száz emberre több mint 82 beadott vakcina jut (lásd az első ábrát), így az ország elsőként tud egészen tömeges adatokat prezentálni arról, hogy ez hogyan hat a fertőzések alakulására. Az egészségügyi minisztérium által összegyűjtött adatok alapján a vakcina 89 százalékban hatásos volt bármilyen típusú SARS-CoV-2-fertőzés ellen, és 94 százalékban a tüneteket okozó fertőzés ellen. Az elemzés egyelőre nem esett át peer review-n, azaz szakértő kutatók ellenőrzésén.

Az izraeli oltási kampány lényegében az mRNS-vakcinák első nagy éles tesztje. Az ígéretes eredmények a többi ország számára is reményt adnak, hogy érdemes kibekkelni a korlátozásokat az oltásig, mivel úgy tűnik, az immunizáció a vírus terjedésének megállításában is segít.

Ismert, hogy a vakcinát kifejlesztő gyógyszercégek klinikai tesztjein az oltóanyag 95 százalékos hatásosságát mérték a betegség megelőzésében, de a valós adatok sokkal értékesebbek. Az adatokat a február 6-ával záruló három hétben vették fel, ebben az időben csak a Pfizer/BioNTech oltóanyaga volt elérhető az országban. Február 6-ára a felnőtt lakosság 27 százaléka megkapta már a vakcina mindkét adagját.

Az, hogy a siker nem százszázalékos, konkrétumokra lefordítva a következőket jelenti.

A tanulmány időszakában a kórházba kerülő, súlyos állapotban lévő betegek 4,4 százaléka korábban az oltás mindkét adagját megkapta.

A COVID-19 szövődményeiben elhunytak 5,7 százaléka ugyancsak megkapta az oltás mindkét adagját.

A vakcina 93 százalékban bizonyult hatásosnak a kórházba kerülés és az elhalálozás megakadályozásában.

Az izraeli eredmény azért is jó hír, mert a SARS-CoV-2 új, fertőzőképesebb mutánsai széles körben terjednek Európában és Izraelben is, ami eleinte azokban az országokban is az egekbe röpítette a fertőzésszámokat, ahol dinamikusan haladnak előre a lakosság átoltásával (lásd az alábbi ábrát). Így például Izraelben is, olyannyira, hogy január végén korlátozásokat kellett bevezetni, miközben már a felnőttek jelentős hányada megkapta legalább az első vakcinát.

Míg Magyarországon csak a múlt hét óta beszélnek hivatalosan a koronavírus B.1.1.7. jelű „brit mutánsának” terjedéséről, Izraelben már a tanulmány időszakában is ezt a variánst találták a pozitív COVID-19-tesztek mintáinak döntő többségében, 81 százalékában. Így az eredmények megerősítik, hogy a Pfizer vakcinája hatásos a fertőzőképesebb SARS-CoV-2-változat ellen is.

Egy múlt heti laboratóriumi vérszérumos kísérletben azt találták, hogy a másik, dél-afrikai vírusváltozat ellen azonban jóval kevésbé válnak be az mRNS típusú vakcinák. Erre az izraeli egészségügyi minisztériumi tanulmány nem tér ki.

Izrael arról állapodott meg a Pfizerrel, hogy cserébe a népességen folytatott éles tesztért, további adagokat kap a vakcinából. Az országban már így is a teljes lakosság 78 százalékát beoltották.

A Pfizer/BioNTech-vakcináról az elmúlt napokban az is kiderült, hogy mégsem igényel olyan szélsőségesen alacsony hőmérsékletet a tároláshoz és a szállításhoz, így az oltóanyag logisztikája lényegesen egyszerűbbé válik. A normális orvosi hűtő mínusz 15 és 25 fokos hőmérséklete elegendő neki.

