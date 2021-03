A briteknél is megjelent a közutálatnak örvendő invazív poloska

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kezdhetnek aggódni a brit gyümölcstermesztők: először azonosították az országban a barna ázsiai márványpoloskát (Halyomorpha halys), ami világhódító útja során már több millió dolláros kárt okozott az alma- és körtetermesztőknek, és ami a hideg elől a házba húzódva még azok életét is megkeseríti, akik még akkor se ismernének meg egy almafát, ha az bemutatkozna nekik.

A Délkelet-Ázsiában őshonos poloska a 1998-ban jelent meg az Egyesült Államokban, ahol bő egy évtized alatt súlyos károkat okozott az almáskertekben. Természetes ellenségük nem igazán akad, erős szívókájukkal pedig akár a mogyoróban és a mandulában is képesek kárt tenni.

Mi már ismerjük Fotó: MICHEL GUNTHER/Biosphoto via AFP

A rovarok Európában is megjelentek, Magyarországon 2013-ban számoltak be először a jelenlétükről, a melegebb időjárás és az enyhébb telek pedig kifejezetten kedveznek nekik, a kifejlődésükhöz ugyanis 13 és 36 fok közötti hőmérséklet szükséges. A rovarok több forrásból származnak: eredetileg Kínából hurcolták be őket Amerikába, innen terjedtek el először az Egyesült Államokban, majd Kanadában is. Feltehetőleg az Egyesült Államokból kerültek később Olaszországba, de lakott területeken, kereskedelmi útvonalak mentén a rovarok gyorsan elterjednek, ha egyszer megjelentek.

Már nyáron boldogíthatja a briteket

A faj szándékos betelepítéséről nem tudnak, a márványpoloskát ugyanis mindenki utálja. Sajnálatos módon a ragadozók többsége is így van ezzel: kevés termesztes ellensége van, Európában jóformán nem is akad, és bár egyes országokban kísérleteztek a japán szamurájdarázs (Trissolcus japonicus) bevetésével az állatok ellen, a parazitoid rovar betelepítésének hosszú távú hatásai még nem ismertek.

Nagy-Britanniában korábban már észleltek egy-két kósza példányt, a most befogott, szaporodóképes korban lévő rovarokat, azokról elképzelhetőnek tartották, hogy az importált gyümölcsök között, potyautasként kerülhettek az országba, és elszigetelt esetként kezelték a megjelenésüket. A most befogott példányokat viszont Essexben, egy természetvédelmi terület kellős közepén találták, ami Glen Powell entomológus szerint azt jelenti, hogy akár már a nyáron megjelenhet a kártevő az országban.

Powell szerint az még kérdéses, hogy vajon szaporodtak-e ősszel a most befogott rovarok, de valószínű, hogy a közeljövőben a tömeges megjelenésükre számíthatnak majd az országban. Az entomológus mindezzel együtt kiváló eredménynek számít, a rovart ugyanis éppen egy olyan rovarcsapda fogta be, amelyet az invazív fajok monitorozására telepítettek. A NIAB EMR nevű kenti mezőgazdasági kutatóintézet összesen 19 feromonos csapdát tart fenn az országban, amelyeket kifejezetten a barna ázsiai márványpoloska befogására fejlesztettek ki.

