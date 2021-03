A veszélyeztetett és a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolták az afrikai elefántokat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Míg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) eddig egy fajként kezelte az afrikai elefántot, mostantól külön tartja számon az afrikai szavannai elefántot és az afrikai erdei elefántot. Ezzel együtt a természetvédelmi besorolásuk is megváltozott: a sebezhető kategóriából a szavannai elefánt a veszélyeztetettek közé, az erdei elefánt a súlyosan veszélyeztetettek közé került.

„Afrika elefántjai fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémáinkban, a gazdaságainkban és a kollektív képzeletünkben, a világ minden táján. A két afrikai elefántfaj új vörös listás besorolása rámutat arra az állandó nyomásra, ami ezekre az ikonikus állatokra nehezedik. Sürgősen véget kell vetnünk az orvvadászatnak, és biztosítanunk kell az erdei és a szavannai elefántok élőhelyének védelmét” – mondta Bruno Oberle, az IUCN főigazgatója.

Oberle elmondta, az elmúlt években több afrikai ország bebizonyította, hogy vissza lehet fordítani az elefántok populációinak csökkenését, de még mindig van mit tenni: a szavannai elefántok létszáma az elmúlt 50 évben legalább 60 százalékkal csökkent, míg az erdei elefántoké 31 év alatt 86 százalékkal.

Nőstény afrikai szavannai elefánt kicsinyével Fotó: MICHEL & CHRISTINE DENIS-HUOT/Biosphoto via AFP

A két afrikai elefántfajt egyszerű megkülönböztetni. A szavannai elefántok nagyobbra nőnek (akár 4 méter magasra és 10 tonna súlyúra), és általában ezeket látni a természetfilmekben is, ahogy Afrika keleti és déli területeinek pusztáin és sivatagjain átkelnek. Az erdei elefántok nagyjából 2,5 méter magasra és 4 tonnásra nőnek – ez a méretkülönbség valószínűleg azért alakult ki az evolúció során, hogy a sűrű trópusi esőerdőkben is tudjanak közlekedni az elefántok.

A felmérés szerint összesen körülbelül 415 ezer afrikai elefánt él összesen. Bár a 2008 és 2011 között csúcsosodó orrvadászat mértéke csökkenni látszik, az erdei elefántok fennmaradását továbbra is veszélyeztetik az illegális vadászok, mivel a keményebb, enyhén rózsaszínes árnyalatú csontjuk szebb és könnyebben is feldolgozható, mint a szavannai elefántoké, így a feketepiacon nagyobb az értékük. Az erdei elefántokat továbbá az élőhelyük elvesztése is jobban fenyegeti, az erdőirtások révén.

