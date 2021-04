Izrael elérhette a nyájimmunitást, egyre több kutató állítja

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Izrael közel lehet a nyájimmunitáshoz, vagy már el is érte azt – állítja több vezető izraeli kutató. A nyájimmunitás azt jelenti, hogy a lakosság elegendő hányadában alakult ki védelem egy fertőzés ellen ahhoz, hogy az ne tudjon tovább terjedni, és így közvetve azok is védetté válnak, akik személy szerint sem a betegségen átesve, sem pedig vakcina által nem szereztek immunitást. A közösségi immunitásnak ezt a szintjét azért is fontos elérni, hogy azok se legyenek veszélyben, akik nem olthatók, vagy az immunrendszerük nem képes megfelelő választ adni.

A koronavírus-világjárványt okozó SARS-CoV-2 esetében ehhez legalább a lakosság 65-70 százalékának védetté kellene válnia. Kétségtelen, hogy Izraelben mostanra olyan alacsony szintre estek a lakosságarányos fertőzésszámok, ami Magyarországon utoljára szeptember elején fordult elő, Izraelben pedig június közepén volt utoljára ilyen lassú a vírus terjedése.

A 9 milliós ország lakosságának nagyobbik felét (a legfrissebb adatok szerint 57 százalékukat), 5,3 millió embert a koronavírus elleni vakcina mindkét adagjával beoltottak, és további 830 ezren estek át igazoltan a fertőzésen, ami természetes immunitást adhat nekik. Ez a két szám aligha adható össze, már csak azért sem, mert a két csoport között van átfedés – ha gondolatkísérletképpen mégis összeadjuk, a lakosság 65-68 százalékának lehetnek antitestjei a koronavírus ellen.

Az ország legnagyobb kórháza, a Sheba központ igazgatója szerint a nyájimmunitás „lehet az egyetlen magyarázat” arra, hogy miért csökken tovább az esetszám, miközben a korlátozásokat sorra oldják fel. „Már a normálishoz közeli élethez tértünk vissza, mégis folyamatos a csökkenés” – mondta Eyal Leshem professzor. „Ez azt jelenti, hogy még ha egy fertőzött szabadon jár-kel is az emberek között, a nagy részük akkor sem fogja elkapni tőle a vírust.” A hét elején ugyanezt mondta a nyájimmunitásról Eran Szegal, az izraeli Weizmann Tudományos Intézet informatikus-biológus professzora is.

Figyelemreméltó, hogy az esetszámok az összes korcsoportban esnek, pedig a 16 év alattiakat Izraelben sem oltják.

Április 9-i választási eredményváró esemény Tel Avivban Fotó: MEHDI CHEBIL/Hans Lucas via AFP

Nem olyan egyszerű ez

Brit kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus esetében óvatosabbnak kell lenni az ilyen kijelentésekkel. Sarah Pitt, a Brightoni Egyetem virológusa például úgy gondolja, hogy a nyájimmunitást magas átoltottság esetén is nehéz elérni, és szerinte Izraelben is meg kell várni, hogy mennyire tartósan marad alacsonyan az új koronavírusos esetek száma.

A múlt héten Rusvai Miklós virológus beszélt arról, hogy Magyarországon még nagyon messze van a nyájimmunitás, pár napja pedig Szlávik János infektológus mondta, hogy szerinte az emberek 70-80 százalékának kell oltás vagy fertőzés által találkoznia a vírussal, hogy ez kialakuljon. Jelenleg itthon a lakosság 13 százaléka kapta meg valamelyik vakcina mindkét adagját.

Korlátozások nélkül egy fertőzött három-négy másik embert fertőz meg a SARS-CoV-2 eredeti törzsével. Ha átlagosan három ember kapja el a vírust, akkor elméletben a lakosság kétharmadának kell immunissá válnia ahhoz, hogy már csak egy ember kapja el a fertőzöttől – mert a három potenciális fertőzöttből kettőt kiiktattunk. Ez még mindig elég ahhoz, hogy a vírus terjedjen, ahhoz azonban nem, hogy gyorsuljon a terjedése.

Ez papíron elég egyszerű, a gyakorlatban azonban már kevésbé: először is, a vakcinák nem 100 százalékban hatásosak, és bár a súlyos betegség kialakulásától védenek, a fertőzés továbbadásától nem teljes mértékben. A beoltottak közül tehát néhányan még mindig képesek továbbadni a vírust. Másodszor a betegségen korábban átesettek közül nem mindenkinek alakul ki elég hosszú ideig tartó és kellőképpen erős immunválasza a vírus ellen.

Így tehát a bűvös szám eléréséhez még az Egyesült Királyságban és Magyarországon is jó sok embert kell beoltani. Az Egyesült Királyságban a lakosság 12 százaléka kapta meg a vakcina mindkét adagját, de a lakosság mintegy felének vannak antitestjei fertőzés vagy oltás miatt. A vakcináció hatása azonban már jelentkezik a kórházi kezelést igénylő megbetegedések és a halálesetek számának csökkenésében a legtöbb beoltott korcsoportban. A fertőzésszámok és a megbetegedések a fiatalabbak között is csökkennek, ami arra utal, hogy a vakcina a fertőzés terjedését is visszafogja.

Arra azonban éppen az izraeli Leshem professzor hívta fel a figyelmet, hogy bár a mostani koronavírus-variánsokat a vakcina eredményesen semlegesíti, nem kizárt, hogy egy jövőbeli változat ellenáll az oltóanyagoknak. Ez pedig azzal járhat, hogy az ország ismét a nyájimmunitási küszöb alá kerül. Mindezt az oltás gyakori módosításával lehet kezelni, ahogy az influenza esetén is történik.

