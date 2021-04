Már exportra is gyárt vakcinát a Pfizer Amerikában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A héten érkeztek meg az első amerikai gyártású Pfizer-vakcinák Mexikóba – adta hírül exkluzív információkra hivatkozva a Reuters. A Michigan államban lévő kalamazooi gyár eddig Donald Trump elnök rendelkezésének megfelelően kizárólag az Egyesült Államokat szolgálta ki, az exporttilalom azonban március végével érvényét vesztette, így már külföldre is szállíthatnak vakcinákat.

Az Egyesült Államokra egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett azért, hogy segítsenek az oltással lassan haladó vagy vakcinahiányban szenvedő országoknak, az amerikai oltásprogram ugyanis gyorsan halad, a Pfizer-gyár pedig több oltást tud gyártani, mint amennyire Amerikában szükség van.

2,5 milliárd vakcina

A Pfizer tervei szerint 2021-ben 2,5 milliárd vakcinát lesz képes előállítani, ebből egymilliárdot már le is foglaltak. Mexikó emellett az amerikai gyártású Johnson & Johnson és AstraZeneca vakcinákból is bevásárolt, ezekből Kanadába is szállítottak. Ez utóbbiakat Baltimore-ban gyártják, és a héten azért volt róluk különösen sok szó, mert az amerikai gyógyszer- és élelmiszerfelügyelet szerint a gyárban nem voltak megfelelőek a higiéniai körülmények, és a dolgozók képzettsége is hagyott maga után kívánnivalót. A hiányosságok miatt 15 millió vakcinát megsemmisítettek, de a felügyelet közleménye szerint valószínűtlen, hogy hibás tétel jutott volna exportra, mindenesetre a beérkező oltásokat a mexikói és kanadai hatóságok minden esetben bevizsgálják. A hatóságok mindkét országban biztonságosnak minősítették a vakcinákat.

Mexikóban az április 26-ai adatok szerint a lakosság 9,16 százaléka kapta már meg az oltást, miközben Közép- és Dél-Amerikában valóságos vakcina-hidegháború zajlik. Igény lenne az oltásra: a mexikói hatóságok egy hete csaptak le egy bűnözői hálózatra, amely hamis Pfizer-vakcinákat árult az interneten, darabját 2500 dolláros áron. A mexikói egészségügyi minisztérium közleménye szerint az ország kétmillió adagnyi valódi vakcinára számít a héten, arra nem tértek ki, hogy ezek közül mennyi származik amerikai forrásból.

