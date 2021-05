A Hubble segítségével élőben tanulmányozható, hogyan fejlődik az eddig ismert legfiatalabb exobolygó

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Európai Déli Obszervatórium Chilében lévő Very Large Telescope csillagászati távcső-rendszerével 2018-ban felfedezett PDS 70b kozmikus léptékben még újszülött, de máris nagyobb mint a Jupiter. Az amerikai űrhivatal, a NASA Hubble Űrteleszkópja a Földtől alig 370 fényévre keringő gáziórás növekedéséről tudott meg többet – adta közre még április 29-én a Hubble honlapja.

Az austini Texas Egyetem munkatársai – köztük a gyanúsan magyar nevű Apai Dániel és Gregory Herczeg – az Astronomical Journal folyóiratban megjelent tanulmányukban számoltak a Hubble segítségével elért eredményeikről.

A csillagászoknak az űrtávcső ultraibolya fényérzékenységét kihasználva sikerült bemérni a formálódó bolygóból származó sugárzást, és megbecsülni a PDS 70b tömegnövekedési ütemét.

A PDS 70b 2018-as portréja: a középső sötét folt a csillaga, az exobolygó pedig a fényes folt a csillagtól jobbra Fotó: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/STScI

Az új eredmények szerint a kialakulásának mintegy 5 millió éve alatt a PDS 70b elérte a Jupiter tömegének ötszörösét, de a mostani pillanatfelvétel alapján úgy tűnik, hogy a gázóriás már nem nő tovább számottevően, a bolygókeletkezés folyamatának a vége felé jár.

A PDS 70b-t a csillagászok úgy tudták tanulmányozni, hogy kitakarták a bolygó anyacsillagának fényét, az alábbi módon:

A blokkolt csillagfény és a PDS 70b Fotó: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/STScI

Az austini csillagászok szerint az eddigi eredményeik még nem adnak teljes képet a PDS 70b-ről. További megfigyelésekre van szükség a tömegnövekedés ütemének megerősítéséhez és a bolygó részletesebb felméréséhez, mindenesetre a legfiatalabb exoplanéta felfedezése már most is nagyban hozzájárul annak megéréséhez, hogyan is alakulnak ki a gázóriások az univerzumban.

