27 fokot mértek az északi sarkkörön túl

Miközben a Kárpát-medencében egy-két napos megszakításokkal, de a szokásosnál jóval hűvösebbek a tavaszi napok, nagy mennyiségű meleg levegő árasztotta el Európa északi, északkeleti részét, ami a sokévi átlagnál jóval magasabb, nyárias hőmérsékleteket eredményezett a térségben – írja az Időkép.

A szerdai nap folyamán Svédországban két mérőponton is 26,5 Celsius-fokot mértek, Finnországban a maximum hőmérséklet több helyen is átlépte a 25 fokot, a Botteni-öböl partján fekvő pedig Ouluban pedig 28,1 fokot regisztráltak.

Oroszország északnyugati részén ettől is melegebb volt. Már szerdán is megközelítette a 30 fokot a csúcshőmérséklet, csütörtökön pedig több helyen el is érte azt. Az északi sarkkörön túl fekvő Nyizsnaja Pesa (Nizhnyaya Pesha) mérőállomáson 27 fokot mértek, ami több mint 20 fokkal haladja meg a sokévi átlagot.

Hőmérsékleti értékek az oroszországi rekorddal május 13-án Forrás: Időkép

A meteorológiai oldal híradása szerint amíg Északkelet-Európában nyárias a meleg , addig a kontinens legnagyobb részén 20 Celsius-fok alatt maradtak a maximumok. A sarkkör környékén tapasztalható hőmérsékleteket jelenleg csak Görögországban és Törökországban lehet tapasztalni.

Magyarországon csütörtökön 22 fok volt csütörtökön a legmelegebb mért érték, ennél 5 fokkal van melegebb a sarkkör fölött Oroszországban.

