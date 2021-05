20 forgatókönyv, amivel elkerülhető a klímakatasztrófa

Csaknem 400, a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokon belül tartására irányuló javaslatcsomagot vizsgált át a világ legjelentősebb klímakutató szervezete, a Kormányközi Panel a Klímaváltozásért (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). A testület megállapította, hogy a 400 jelentésből csak 50 akad, amiknek az alkalmazása nem vezetne a másfél fokos limit jelentős túllépéséhez, és alig 20-at találtak, ami nagyjából reálisan méri fel az ehhez szükséges lépések volumenét.

Az IPCC néhány adja ki a globális éghajlatváltozás helyzetét bemutató jelentésekeit; ezekben több ezer, a témában írt tanulmányt elemeznek és összegeznek. A testület most publikált tanulmánya szerint az említett 20 tanulmány nagyjából helyesen becsülte meg a légköri szén-dioxid koncentráció csökkentésének ütemét és nagyságrendjét, illetve a fatelepítési programok szükségességét.

Fotó: JIA ZHENG/Imaginechina via AFP

A tanulmány publikálása és a forgatókönyvek értékelése riasztó kilátásokkal kecsegtet, ugyanakkor a reális cselekvési tervek felismerése és kiemelése fontos, mert egyre nagyobb a kockázata annak, hogy túllépjük a párizsi klímaegyezményben lefektetett 1,5t Celsius-fokos felmelegedési küszöböt.

A jelentés vezető szerzője, Lila Warszawski, a Potsdam Intézet Klímakutató Intézetének (PIK) vezetője szerint a kibocsátási forgatókönyvek abban különböznek egymástól, hogy mennyire függnek az általuk vizsgált öt kibocsátás-csökkentési lehetőségtől. Mint megállapították, a reálisnak tartott forgatókönyvek az összes kibocsátás-növelő tényező egyidejű és jelentős mérséklésével számol. Warszawski úgy fogalmazott: a reális forgatókönyvek nem egyetlen ezüstgolyóra épülnek.

„Az energiaszektornak kulcsfontosságú szerepe van a másfél Celsius-fokos cél elérésében, részben az energiaszint csökkentése, részben az energiafelhasználás és -termelés dekarbonizációja miatt. A szén-dioxid eltávolítása a légkörböl és a föld alatt való tárolása is elengedhetetlennek bizonyul. A földhasználatnak is nettó szén-dioxid elnyelő szerepet kell játszania, amit a tőzegfőldek újranedvesítésével vagy erdősítéssel érhetünk el. Ezenfelül az erős üvegházhatású gáznak számító metán kibocsátását is csökkenteni kell az állattenyésztésben, illetve az olaj- és gázkitermelésben. Ez elég hosszú lista.”