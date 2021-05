A jövő magányos túlélőinek képzelik magukat az oltástagadók a TikTokon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A TikTok nem sokat törődik a felületén terjedő hamis információkkal, amik mostanában egyre inkább a koronavírus elleni vakcinákra összpontosulnak. A kínai közösségi oldal felhasználói mostanában nyakló nélkül terjesztik azt a sületlenséget, hogy akiket beoltottak a SARS-CoV-2 ellen, meghalnak, így a beoltatlanok öröklik a földet.

A videókat a Vice szerint összevont szemöldökű tudósok tanulmányozzák majd száz év múlva, amikorra már tényleg az emberiség nagy része elpusztult, de nem a vakcinák, hanem a vészes tudatlanság következményeként. Az #unvaccinated és egyéb népszerű hashtagek alatt futtatott videókon a felhasználók háttal a kamerának, egy magaslaton vagy valami felé haladva hirdetik az eszmét. A legnézettebb túlélős videónak kedden félmillió megtekintése volt.

A rövid videók megosztását kínáló TikTok (amelynek jelenleg 700 millió felhasználója van világszerte, többségük 30 év alatti) szinte semmit nem tesz azért, hogy feltartóztassa a platformon a koronavírus-járvány kezdete óta tobzódó fakenews-áradatot. A legtöbb videó nem olyan röhejes tévinformációt tartalmaz, mint a fenti apokalipszis-látomás, az csak egy töredéke a gazdag tartalomnak.

A TikTokon a járvány kezdetétől fogva terjedtek kamu információk, buta viccek és ázsiaiakra irányuló rasszista humorbombák (amik a jelen helyzetben nagyon rosszul is elsülhetnek), most pedig az #unvaccinated videók mennek. Bár az oldal most már tényeket tartalmazó tájékoztatókat linkel a koronavírushoz kapcsolódó videók némelyikéhez, nem sok jele van annak, hogy valóban meg akarná állítani a népbutító hullámot – amit az is mutat, hogy ezek a videók gyakran landolnak a személyre szabott tartalmi ajánlatok között. Miközben a Facebook legalább gyenge kísérleteket tesz, hogy meggátolja a veszélyes hazugságok terjedését, a TikTok algoritmusa aktívan táplálja a felhasználóit ezekkel a tartalmakkal.

Szemben a birkanéppel

A virális túlélős videóknak – amelyek a 2007-es Transformers film Optimus Prime-monológját használják – kétféle olvasata is lehet, és nehéz eldönteni, vajon mi jár a készítőik fejében. Az egyik olvasat szerint úgy gondolják, hogy a vakcinák hamarosan mindenkit megölnek, aki beadatta őket, egyes videókon úgy számolnak, hogy ez „nagyvonalú becsléssel három éven belül fog bekövetkezni”. E hiedelem, bár viccnek tűnik, nagyon is tartja magát a legszélsőségesebb oltásellenes körökben, ez az a bizonyos Bill Gates-mítosz, miszerint a vakcinákkal akarják csökkenteni a Föld lakosságát. A másik olvasatban az Optimus Prime-videók célja, hogy készítőiket a magányos, bátor túlélő szerepébe pozícionáljak, szemben a vágóhídra önként igyekvő birkanéppel.

Más fazonú oltásellenes videók is vadul terjednek a TikTokon: felhasználók kacsaszájat biggyesztenek a kamerába, miközben a Twisted Sistertől a We’re Not Gonna Take It (Nem vesszük be) szól a háttérben. Az amerikai vakcinatagadók videóit gyakran látják el az #experiment (kísérleti), valamint az #eua (sürgősségi felhasználási engedély) hashtagekkel, amelyek arra a hamis állításra játszanak rá, hogy a koronavírus elleni oltások nem valódi vakcinák, hanem afféle kísérleti kezelések, amiket a hatóság csak sürgősségi engedéllyel hagyott a piacra dobni. A vakcinák siettetéséről, kidolgozatlanságáról, kísérleti jellegéről még a mérsékelt oltásellenesek is meg vannak győződve, és az USA-ban ezt a nézetet befolyásos politikusok és influencerek is hangoztatják.

Mindezek ellenére, akárcsak Magyarországon, az USA-ban is nőtt a koronavírus elleni oltásokba vetett bizalom. Az oltási hajlandóság azonban a legtöbb országban elér egy plafont, azaz mindig marad egy kisebbség, amely nemet mond az oltásokra, és ebben nagy szerepet játszanak a közösségi oldalakon terjedő oltástagadó videók, legyenek bármilyen nevetségesek is.

