Dubajban drónokkal fakasztanának esőt a felhőkből

A sivatagi éghajlat és az évi átlagosan mindössze 100 milliméteres csapadékmennyiség miatt az Egyesült Arab Emírségek számos olyan kutatási projektet finanszíroz, amelyekkel esőt lehetne fakasztani az égből. Az angliai Readingi Egyetem kutatócsoportja a napokban kezdi tesztelni Dubaj közelében azokat a drónokat, amelyek a felhőkbe repülve elektromos impulzusokkal gerjesztenének csapadékot a felhőkből – számolt be a legújabb fejleményekről a CNN.

A kutatócsoport a felhők viselkedésének modellezése során azt találta ugyanis, hogy amennyiben a vízcseppek eltérő elektromos töltésűek, akkor nagyobb valószínűséggel egyesülnek és nőnek nagy esőcseppekké, mintha azonos töltésűek. Az esőcseppek mérete azért fontos, mert az olyan helyeken, mint az Egyesült Arab Emírségek, ahol a felszín fölött magasan helyezkedik el a felhőréteg és a hőmérséklet is magas, ezért az esőcseppek már a földet érés előtt elpárolognak.

A brit kutatók a teszteléshez négy két méteres szárnyfesztávolságú, katapultról indítható, 40 percig repülni képes, robotpilóta által vezérelt drónt építettek.

Az esőt fakasztó drón prototípusa Fotó: University of Bath

A gépek szenzorai érzékelik a hőmérsékletet, a páratartalmat és környezetük elektromos töltését, és fel vannak szerelve egy olyan eszközzel is, amely a megfelelő elektromos impulzusokat bocsátja ki. Ez utóbbi berendezés a Bath-i Egyetem mérnökeivel közös fejlesztés. A projekt tudományos eredményeiről beszámoló tanulmány a Journal of Atmospheric and Oceanic Technology folyóiratban jelent meg május első felében.

