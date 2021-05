Egy felmérés szerint az európaiak 51 százaléka lecserélné a parlamenti képviselőit mesterséges intelligenciára

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Spanyolországban több kampusszal jelen lévő nemzetközi üzleti egyetem, az IE University közvélemény-kutatásban kérdezte 11 ország 2769 lakosát arról, hogy mi lenne a véleményük arról, ha a jövőben csökkentenék a parlamenti képviselők számát az országukban, és a helyüket olyan mesterséges intelligencia (AI) venné át, ami hozzáfér a személyes adataikhoz.

Bár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az adatvédelmi szempontokon túl is fel szoktak merülni aggályok, a csütörtökön bemutatott eredmények szerint az európai országok többségében támogatnák ezt az ötletet: a felmérés alapján a kontintens lakosainak 51 százaléka gond nélkül az AI-ra bízná az érdekképviseletét a politikusok helyett.

A technológiai vívmányok politikai, gazdasági és társadalmi hatását vizsgáló egyetemi intézet (Center for the Governance of Change) kutatását vezető Oscar Jonsson a CNBC-nek elmondta, az emberek demokráciába mint politikai rendszerbe vetett hite évtizedek óta hanyatlik, ezt tükrözi a közvélemény-kutatás is.

Angela Merkel német kancellár és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) mesterséges intelligenciával felvértezett gondozórobotja, 2019 májusában Fotó: SVEN HOPPE/AFP

„Az emberek azt gondolják, hogy a politikai helyzet egyre rosszabb, és ezért természetesen a politikusokat hibáztatják, így szerintem a felmérés jól jellemzi az általános korszellemet” – mondta Jonsson, aki a növekvő politikai megosztottságot, a véleménybuborékok kialakulását és a dezinformációs törekvéseket jelölte meg a bizalomvesztés legfőbb okaiként. Hozzátette, az eredmények annak fényében sem okoztak meglepetést, hogy mennyien tudják ma egyáltalán azt, hogy ki a saját parlamenti képviselőjük, arról már nem is beszélve, hogy mennyien állnak velük kapcsolatban, vagy ismerik a munkásságukat.

A politikusok AI-ra cserélését Spanyolországban támogatnák a legtöbben (66%), míg Olaszországban az emberek 59, Észtországban pedig az 56 százaléka értene egyet egy ilyen cserével. Nagy-Britanniában ehhez képest az ember 69 százaléka hallani sem akar az ötletről, de Hollandiában is 56, Németországban pedig 54 százalék a drasztikus lépés elutasítottsága. Magyarország nem volt a felmérésben szereplő országok között, míg Európán kívül két országban tették fel a kérdést: Kínában 75 százaléknyian támogatnák az AI-politizálást, az Egyesült Államokban viszont a megkérdezettek 60 százaléka tartja rossz ötletnek.

Az egyes generációk véleménye között is nagy a különbség: Európában a 25–34 éves korosztály több mint 60 százaléka és a 35–44 évesek 56 százaléka támogatná az ötletet, míg az 55 felettiek túlnyomó többsége elutasítaná.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: