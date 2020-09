Deepfake Putyin beszállt az amerikai elnökválasztási kampányba

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Kim Dzsongun észak-koreai vezető deepfake verziói is beszálltak az amerikai elnökválasztási kampányba szerdán – adta hírül az MIT Technology Review. A két videós politikai hirdetés ugyanazzal az üzenettel fut majd a közösségi oldalakon: az USA-nak még csak nem is kell, hogy beleavatkozzanak a választásokba, anélkül is felszámolja a saját demokráciáját.

Az erős eszközökkel dolgozó kampányvideók célja nemes: a független RepresentUs nevű érdek-képviseleti csoport azért indította a kampányt, hogy megóvja a választás tisztaságát, illetve a választójogokat az amerikai elnökválasztási kampányban, miután Donald Trump amerikai elnök támadta a levélszavazatok rendszerét, és kilátásba helyezte, hogy amennyiben leváltják, nem kötelezi el magát a békés átmenet mellett.

A kampányt úgy tervezték, hogy az amerikaiak megértsék, milyen törékeny dolog a demokrácia, illetve rávegyék őket, hogy bizonyos óvintézkedéseket megtegyenek a novemberben esedékes választások előtt, például ellenőrizzék a szavazói regisztrációjukat, és önkénteskedjenek a szavazóhelyiségekben. A szándékok tehát éppen ellentétesek a politikai deepfake-ekre általában jellemző motivációval, ami szakértők szerint leginkább a választók elbizonytalanítása és a választások megzavarása.

A RepresentUs a Mischief @ No Fixed Address nevű kreatív ügynökséggel dolgozott, utóbbitól jött az ötlet, hogy az üzenet közvetítésére senki sem lenne alkalmasabb, mint az észak-koreai diktátor és Oroszország örökös elnöke.

A felvételek elkészítéséhez olyan színészeket választottak, akiknek az arcformája és az akcentusa megfelelő volt (Kimnél ez annyira jól sikerült, hogy még feliratokkal is ellátták a videót), majd egy deepfake művész segítségével rádolgozták a felvételeket az igazi Putyin és az igazi Kim arcára, amihez nyílt forráskódú algoritmust használtak.

Az utómunkák során az utolsó beavatkozásra utaló jeleket is eltávolították a videókról, és az egész nem tartott tovább tíz napnál. Ha ugyanezt CGI-vel (számítógépes grafikával) akarták volna létrehozni, hónapokba telt volna, és olyan drága lett volna, hogy az már önmagában ellehetetlenítette volna a projektet.

A hirdetések sugárzását eredetileg a Fox, a CNN és az MSNBC csatornák is vállalták volna, de az utolsó pillanatban visszaléptek, amire a RepresentUs még várja a magyarázatot. A kampányvideók végén olvasható nyilatkozat szerint “a videó nem valódi, a fenyegetés azonban igen”. Ennek ellenére lehetséges, hogy a televíziók úgy érezték, az amerikai nyilvánosság egyelőre nem áll készen a hasonló kampányokra. A deepfake Putyin és Kim számára így marad a közösségi média.

