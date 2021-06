Ezer év után találkozik két viking rokon Dániában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ezer év után találkozhat egymással az a két viking, akik közül az egyik Dániában, a másik Angliában hunyt el valamikor 1000 tájékán. Azt, hogy ismerték egymást, a kutatók onnan gondolják, mert a maradványok genetikai vizsgálata alapján vagy féltestvérek voltak, vagy nagybácsi-unokaöcs relációban állhattak. Mindkét csontvázat egy koppenhágai kiállításon fogják bemutatni, így hosszú idő után végül egy fedél alatt tartózkodhatnak.

Az első lelet, amelyet Otterup közelében, Dánia középső részén találtak, egy nagyjából 180 centi magas férfi csontváza volt. A régészek szerint a férfi gazdálkodó lehetett, reuma gyötörte, és valószínűleg tüdőbajos is volt, de valószínűleg egy szúrt seb okozhatta a halálát. Jesper Hansen, az Odense Városi Múzeum főkurátora szerint a seb nem gyógyult be, a kutatók pedig úgy sejtik, hogy a férfi egy rablóhadjáratban szerezhette a sérülést.

Nem kímélték

A második holttest egy jóval fiatalabb férfié, és egy oxfordi tömegsírból került elő. A 2008-ban feltárt területről sok régész úgy gondolja, hogy az 1002-ben kitört, a dánok ellen irányuló népirtás áldozatait rejtheti, mások úgy vélik, hogy a viking fosztogatókat sarokba szorították, majd a felbőszült helyiek megölték őket. A népirtást Tanácstalan Ethelred rendelte el Szent Bereck napján, és ekkor valóban megtörtént, hogy az Oxfordban letelepedett viking kereskedőkre rátámadtak, majd miután a templomba menekültek, rájuk gyújtották az épületet.

Megérkeztek a maradványok Fotó: IDA MARIE ODGAARD/AFP

A maradványok 16 és 25 év közötti, jó felépítésű, magas férfiaktól származnak, és a legtöbbjük több halálos sérülés nyomait is hordozza. Akadnak közöttük megégett csontok is, amelyek a Bereck-napi események nyomai is lehetnek, de számos gyógyult sérülést is azonosítottak, ezeket a vikingek a korábbi fosztogatásaik alkalmával szerezhették.

A testeket valamikor 960 és 1020 között temették el, az otterupi viking rokonának a koponyáján pedig legalább kilenc, valamilyen éles tárgytól származó sérülést találtak, és valószínűleg többször hátba is szúrták egy lándzsával. Az oxfordi csontvázat a Koppenhágai Nemzeti Múzeum munkatársai több helyszíni vizsgálat után szerdán kapták meg, a kiállítás, amelyen a rokonok szerepelnek majd, a hónap végén nyit.

