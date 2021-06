Európa és Amerika közös erővel fogják leküzdeni a globális csiphiányt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Műszaki együttműködési szövetséget alakított az Európai Unió és az Egyesült Államok. A kezdeményezés fő célja, hogy a csipgyártás központját fokozatosan áthelyezzék Európába és Észak-Amerikába a Távol-Keletről. Az együttműködő felek – írja a BBC – aggasztónak tartják Kína újkeletű műszaki-tudományos nagyhatalmi ambícióit.

A Kereskedelmi és Műszaki Tanács (Trade and Technology Council, TTC) megalakulását Margrethe Vestaer európai uniós biztos és Joe Biden amerikai elnök közös tárgyalása után hozták nyilvánosságra. A csúcstalálkozó történéseit összegző nyilatkozat szerint a felek ígéretet tettek egy

„az Európai Unió és az Egyesült Államok közti partnerszövetség megalapítására, ami a félvezetőgyártás globális ellátási láncainak kiegyensúlyozását célozza.”

A koronavírus-járvány hatására összeomlott a globális csipgyártási és -terjesztési lánc. A csiphiány nemcsak a mobiltelefon- és számítógépgyártásnak, hanem az autó- és konzolpiacnak is betesz. Az Apple nem tartja kizártnak, hogy karácsonykor nem tudnak majd annyi hardvert leszállítani, mint amennyit terveztek. Márpedig ha az Apple is csiphiánnyal küszködik, el lehet képzelni, hogy mindenki más mennyire néz bizakodva a jövőbe. Jim Whitehurst, az IBM elnöke egy hónapja borúlátóan azt jósolta a BBC-nek, hogy a csiphiány akár két évig is elhúzódhat.

Az Európai Unió alaposan felpörgetné a kontinens csipgyártó kapacitását. A megfogalmazott célkitűzés szerint az EU 10-ről 20 százalékra növelné a részesedését a globális csipgyártási piacon. A projektre 150 milliárd dollárt különítettek el. Az Egyesült Államok 52 milliárd dollárt költ a belföldi csipgyártási kapacitás bővítésére.

A Kereskedelmi és Műszaki Tanács a csipgyártás átszervezésén kívül arról is megegyezett, hogy törekedni fognak a legmodernebb technológiákra – például a mesterséges intelligenciára, az IoT-re (internet of things), az infokommunikációs biztonságra, vagy a zöld technológiákra – vonatkozó szabványok lefektetésére is. A partnerek azt is közölték, hogy a tanács

„vizsgálni fogja a biztonságot és az emberi jogokat veszélyeztető technológiával elkövetett visszaéléseket is.”



