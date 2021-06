Ezer fogságban nevelt mogyorós pelét kellett visszatelepíteni Angliában, hogy ezzel is fékezzék a biodiverzitás drasztikus csökkenését

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Magyarország területén viszonylag még gyakori, de az erdőszéli cserjések, a hétvégi kerteket, gyümölcsösöket elválasztó természetes sövények felszámolása miatt egyre inkább veszélyeztetett, ezért védett rágcsálók visszatelepítési programjáról számolt be a BBC. A magas cukiságfaktora miatt közkedvelt mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) ugyanis egyre ritkábban fordul elő Nagy-Britanniában.

A Muscardinus emlősnem egyetlen ismert faja pár évtizede még a szigetország egész területén megtalálható volt, ám az elmúlt pár évben 17 angliai megyéből teljesen eltűnt. Az egyetemi kutatóhelyeket, civilszervezeteket és a londoni állatkertet is a sorai között People's Trust for Endangered Species (PTES) nevű konzorcium azonban összefogott a veszélyeztetett mogyorós pelék megmentésért, és az megszervezte tenyésztését és visszatelepítését.

A fészke környékét ritkán elhagyó, átlagosan négy évig élő és téli álmot is alvó mogyorós pelék magvakkal, rügyekkel, bogyókkal és gyümölcsökkel táplálkoznak, de kora tavasszal rovarokat és azok lárváit is elfogyasztják, ezért többféle funkciót is betöltenek a helyi ökoszisztémákban. Territóriumtartó tulajdonságuk miatt egy család már egy kisebb bokorcsoportban is megél. Az angliai visszatelepítési programban eddig ezer egyedet telepítettek vissza azokra a területekre, ahonnan az elmúlt években eltűntek.

Mogyorós pele Fotó: Wikipédia

A mogyorós pele 2017-ben az év emlőse volt Magyarországon.

