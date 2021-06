Az emberek elhagyták, a vaddisznók visszavették Fukusimát

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Már tíz éve javarészt lakatlan Fukusima és környéke, a természet pedig visszafoglalta a településeket, az utcákat pedig vaddisznók, majmok és még egy tucatnyi vadon élő faj tagjai foglalták el. James Beasley, a Georgiai Egyetem kutatója szerint az a természetes határvonal is eltűnt, ami egykor elkülönítette egymástól az emberi és az állati élettereket: a városok és a rizsföldek a parthoz közelebb terültek el, míg a környékbeli hegyekben a kitelepítés előtt is számos vadállat élt.

Egy friss kutatásban a városokba merészkedő vaddisznók génváltozásait vizsgálták. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen genetikai változásokat okozhat bennük az, hogy már tíz éve szennyezett területen élnek.

A sugárzás nem ártott nekik, a keveredés igen

A kutatók rájöttek, hogy a sugárzás nem változtatta meg a vaddisznók génjeit, az viszont már annál inkább, hogy a hátrahagyott házisertésekkel párosodtak, így a zónában most vaddisznó-házisertés hibridek élnek. Donovan Anderson, a kutatás vezetője szerint a házisertések hosszú távon nem tudtak volna boldogulni, a hibridek viszont egész jól elvannak az elhagyott területeken, az invazív házisertés-gének ráadásul idővel kikopnak majd a hibridekből.

A kutatók arra is rájöttek, hogy a disznók lassan, de biztosan északra vándorolnak, ahogy melegszik az időjárás. Mivel az emberek lassan visszaköltözhetnek egyes kevésbé szennyezett területekre, a kutatók arra számítanak, hogy megszaporodnak majd az emberek és az állatok közötti konfliktusok.

Beasley szerint az is gondot okozhat, hogy az általában éjszakai életmódot élő vaddisznók már nappal is aktívak. A kutató szerint korábbi csernobili mérésekből jól látszik, hogy az ottani farkasok inkább a szennyezettebb területeket kedvelték, mert azok érintetlenebbek voltak, mint a zóna széle, így azt feltételezi, hogy fukusimában is hasonlóan viselkedhetnek az állatok.

