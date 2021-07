Rendkívüli óvatosságra int vírusügyben a WHO

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miközben a világ számos országában lazítanak a járványügyi intézkedéseken, és egymás után szüntetik meg a korlátozásokat, Európában a múlt héten 33 százalékkal emelkedett a regisztrált covid-esetek száma. Nagy-Britannia után az USA-ban is dominánssá vált az Indiából származó delta variáns, ami az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a korábbiaknál könnyebben terjed és súlyosabb betegséget okoz.

Tokió épp most jelentette be, hogy 40 napos szükségállapotot készül bevezetni az olimpiai játékok idejére, és még az is elképzelhető hogy a versenyek zárt kapuk mögött, nézők nélkül zajlanak majd. Sydneyben szerdán jelentették be, hogy a delta variáns terjedése miatt egy héttel meghosszabbítják a korábban elrendelt kéthetes lezárást; Indonéziában ugyancsak a delta miatt csaknem duplájára emelkedett a napi halálesetek száma.

„Hamis az a feltételezés, hogy a vakcinák miatti nyitás nem vezet a vírus terjedéséhez. A nyitás több fertőzéshez vezet. Vannak következmények” – mondta szerdán Mike Ryan, az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO egészségügyi vészhelyzeteket kezelő programjának igazgatója, aki szerint az egyes országoknak „nagyon, nagyon óvatosnak” kell lenniük, ha meg akarják tartani a járvány elleni védekezés idején elért eredményeket.

„Az, hogy most már mindenki védettséget élvez, és minden visszatért a normális kerékvágásba, bárhol a világon nagyon veszélyes feltételezés” – mondta Ryan. A szervezet igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus arra figyelmeztetett, hogy Afrika, Ázsia és Közép-Amerika egyes részein a növekvő esetszámok miatt ma is halálozási hullámok tapasztalhatók; szerinte az, hogy a vírus különböző variánsai nyerésre állnak a vakcinákkal szemben, a vakcinanacionalizmusnak tudható be, tehát annak a „morálisan védhetetlen” helyzetnek, hogy az elérhető oltások jelentős részét egy maroknyi ország harácsolta be magának.

