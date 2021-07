Beperelték az USA legnagyobb vegyipari cégét, mert agykárosodást okoz az egyik legnépszerűbb növényvédő szere

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A héten több pert indítottak kaliforniai bíróságokon a Dow Chemical Company nevű cég (a világ második legnagyobb vegyipari vállalata) ellen, amiért évtizedeken keresztül árusított egy olyan növényvédő szert, amely több kutatás szerint hozzájárul a gyerekek idegrendszerének rendellenes fejlődéséhez, valamint ökológiai katasztrófákhoz.

A klórpirifosz nevű szer az Egyesült Államokban több mint 80 haszonnövény gondozására engedélyezett, így a kukorica-, narancs-, szőlő-, szójabab-, mandula- vagy diótermesztők is használhatják. Egyes államok azonban már betiltották az anyagot: míg New Yorkban teljes tiltás vonatkozik a klórpirifoszra, Kalifornia 2020-ban az árusítását tiltotta meg, idén pedig a levegővől való szórását.

A kereseteket benyújtó ügyvéd, Stuart Calwell elmondta, Central Valley mezőgazdasági területein még ma is kimutathatók a több évtizedes klórpirifosz-használat nyomai, és becslések szerint az államban legalább 100 ezer otthonban lehetnek szennyezett tárgyak, falak, felületek. Calwell szerint a mérések során szőnyegekben, kárpitozott bútorokban, de még egy játékmackóban is kimutatták a klórpirifoszt.

Az idegmérget 1965-ben kezdték el gyártani, de 2001-ben már az USA-ban is betiltották a háztartásokban való felhasználását, így egyedül a mezőgazdaságban engedélyezett. Az amerikai környezetvédelmi hivatal (EPA) 2017-ben visszautasította a klórpirifosz teljes betiltását szorgalmazó petíciót, egy évvel később pedig egy, a szer betiltására felhívó bírósági döntést fellebezett meg a Trump-kormány.

Fotó: MOLEKUUL/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library via AFP

Bár a kétezres évek elejétől kezdve több tanulmány is arra jutott, hogy a klórpirifosz károsítja a magzatok és a csecsemők idegrendszeri fejlődését, visszafordíthatatlan mentális károkat okozva, a Dow és a DuPont 2017-es egyesülésével létrehozott Corteva tavaly azzal az indokkal fejezte be a szer gyártását, hogy bár azt továbbra is biztonságosnak tartják, az eladások meredek csökkenésnek indultak.

Egyelőre négy kaliforniai megyében (Fresno, Kings, Madera, Tulare) perelték be a Dow-t, a Cortevát, valamint a szert a felperesek lakóhelyének környékén bevető cégeket, de Calwell szerint ha még többen jelzik a szándékukat az államon belül, nagyobb ügy és csoportos per is lehet a dologból. A felperesek egyébként olyan szülők, akiknek a gyerekei súlyos idegrendszeri sérülésektől szenvednek, a vád szerint azért, mert klórpirifosznak voltak kitéve magzatként vagy gyerekkorban.

Calwell korábban egy nyugat-virginiai közösség tagjai nevében perelte be a Monstantót, amelynek aztán a vietnámi háború idején szórt növényvédő szert, az Agent Orange-et a gyártási folyamat során szennyező dioxin miatt kellett 93 millió dollárt fizetnie, valamint 4500 otthon fertőtlenítését elvállalnia. Az ügyvéd szerint Kaliforniában ezek többszörösére készülhet fel a Dow.

Az Európai Unióban 2020. január 31-től kezdve tilos forgalmazni a klórpirifoszt, miután az európai élelmiszerbiztonsági hatóság kijelentette, hogy az epidemiológiai bizonyítékok alapján az emberi fejlődésre is kiható idegméregről van szó, amely számos esetben tömeges madár- és méhpusztulásokért is felelt már.

