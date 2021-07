A kokaintól őrülhettek meg a vadul ugráló lazacok egy német halgazdaságban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy német környezetvédelmi hivatal éves jelentésének „Bekokainozott lazacok” című fejezetéből derült ki, hogy a tavaly, egy német halgazdaságban megfigyelt lazacok különös és agresszív viselkedését jó eséllyel a kokain okozta.

Amikor az észak-rajna–vesztfáliai környezetvédelmi ügynökség 2020 júniusában ellenőrzést tartott a halfarmon, arra lettek figyelmesek, hogy a vadul ugráló atlanti lazacok (Salmo salar) egymás után, pánikszerűen próbálnak kiugrani a vízből, amely viselkedésért általában a szennyezett víz a felelős. Az ügynökség ezért mintát vett a helyi patakokból a gazdaságba befolyó vízből, és elemzőkkel állapíttatta meg a vizet szennyező anyagokat.

A patak vizében különböző gyomirtó, rovarirtó, növényvédő szerek és gyógyszerek nyomára bukkantak, de ezek mind olyan csekély mennyiségben fordultak elő, ami a szakértők szerint nem magyarázhatja a lazacok viselkedését. De az egyik patak vizében találtak még két anyagot: kokaint, és annak bomlástermékét, benzoilekgonint. „A halak viselkedésének okát nem lehet egyértelműen megállapítani, azonban a patak vizében észlelt kokainra adott válaszreakció lehetőségét nem lehet kizárni” – fogalmaz a jelentés.

Fotó: Észak-Rajna-Vesztfáliai Környezetvédelmi Ügynökség

Az észlelt kokain miatt a hivatal elkezdte jobban megvizsgálni a patakot, és rátalált egy illegális szennyvízelvezetőre, amit jelentettek is a hatóságoknak. Európában nem lenne egyedülálló, ha kiderülne, itt is droglaborokból ered a szennyezés – Hollandiában és Belgiumban mostanában MDMA-t, amfetamint, metamfetamint és kokaint feldolgozó laborok öntik hordókkal a természetbe a több tonnányi mérgező szennyezőanyagot.

A halak és a drogok kapcsolatát nemrég egy cseh kutatásban is vizsgálták. A kutatók egy másik lazacfélét, sebes pisztrángokat (Salmo trutta) helyeztek egy akváriumba, amelynek vizét olyan arányban látták el metamfetaminnal, amilyenben a cseh és szlovák szennyvíztelepek környékén folyó vizek tartalmazzák a drog maradványait. Mint kiderült, a pisztrángok könnyen rákapnak a metre, és ha tiszta vízbe kerülnek, elvonási tünetek is gyötrik őket, míg a függőség hosszú távon szaporodási és táplálékszerzési nehézségekhez is vezethet, ökoszisztéma-romboló hatással.

A német lazacokon nem mutattak ki semmilyen egészségkárosodást vagy hosszú távú hatást, úgyhogy lehet, hogy csak egyszeri szennyezésről volt szó, és valakinek a patakba esett a tasakja, vagy csak a halgazdaságban szaladt meg a buli – mindenesetre a kutatások azt igazolják, hogy a halaknál ugyanolyan káros lehet a keménydrog-függőség, mint az embereknél.

