Több mint 50 helyszínen lehet távcsővel megcsodálni a héten érkező Perseidákat

Az egyik legismertebb meteorraj, a Perseidák idén is menetrendszerűen érkezik: a jelenségnek augusztus 12-én, csütörtökön lesz a maximuma, vagyis ezen a napon lehet majd a legtöbb hullócsillagot látni az égen. Az Egy hét a csillagok alatt című program szervezői kiemelték, hogy a meteorraj megfigyeléséhez nem kell semmiféle bonyolult felszerelés vagy előképzettség, mindössze egy fényszennyezéstől mentes helyszín, tiszta égbolt és egy kis türelem.

A csillagászok azonban nem bízzák a véletlenre: országszerte több mint 50 helyszínen lesz megtekinthető a hullócsillagzápor, szakértők bemutatóival egybekötve. A programsorozat helyszínein (amelyeket az alábbi térképre is rátették) amatőrcsillagászok, csillagvizsgálók és egyesületek várják az érdeklődőket, és a szervezők ígérete szerint „a hullócsillagok és a Tejút szabad szemes látványát így meg lehet spékelni a Jupiter felhősávjaival, a Szaturnusz gyűrűivel és számtalan mélyég-objektum fantasztikus látványával.”

A Perseidák persze már most is itt vannak, a július végétől kezdve észlelt hullócsillagok egy része már a Perseus csillagkép irányából érkező meteorok családjához tartozik. Azonban augusztus 12. és 13. éjjelén lesz a leglátványosabb a jelenség: ekkor a hullócsillagok óránkénti elméleti maximuma száz is lehet, de a szakértők szerint jó esetben, tiszta égbolt mellett óránként 20-30 meteorra kell számítani. „A Perseidák sötétedéstől kezdődően érkeznek az észak-keleti égbolt felől, így érdemes ebbe az irányba pozicionálni magunkat; a felvillanások azonban a radiánstól 40-50 fokra is feltűnnek” – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogján.

Azoknak, akik nem csoportosan tekintenék meg a meteorrajt, csak egy fényszennyezéstől mentes helyszínt kell találni: a csillagászok szerint érdemes egy, a városi fényektől távoli mezőn elheveredni, de akár egy sötét zug is alkalmas lehet a kert végében – az a fő, hogy északkeleti irányba nézzen.

A Hold fénye idén biztosan nem fogja zavarni a látványt, csütörtök este vékony sarlóként lesz látható, és elég korán alábukik majd a nyugati horizontnál. A programsorozat szervezői arra is felhívják a figyelmet, hogy „a kényelmes meteormegfigyeléshez döntött nyugágyat, vagy polifoamot és párnát használni, mert hosszú távon fölfelé nézni nyaktörő mutatvány.”

