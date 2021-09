Kihalófélben a komodói varánusz

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint a kihalás szélére sodródtak az indonéz szigeteken őshonos komodói varánuszok. A komodói sárkányként is emlegetett hüllőknek nagyjából 138 ezer vadon élő példánya van, de a természetes élőhelyeik – Indonézia kis szigetei – a tengerszint-emelkedés miatt egyre kisebbek lesznek, és az itt élő varánuszok egyre intenzívebben vetélkedhetnek az egyre pusztuló élőhelyük maradék természeti erőforrásaiért.

A Természetvédelmi Világszövetség szombaton jelentette be, hogy a komodói varánuszt is felveszik a veszélyetetett fajok Vörös Listájára. Azt is közölték, hogy a túlhalászat a világ cápapopulációjának kétötödét kihalással fenyegeti.

A Vörös Lista legfrissebb kiadásához a szerzők élővilág-restaurációs terveket is mellékeltek. Az elméletük működőképességét azzal igazolták, hogy évtizedes összehangolt munkával megmentettek a kihalástól négy, korábban veszélyeztetettnek számító tonhalfajt. A fellendülés az atlantai kékúszójú tonhalnál volt a leglátványosabb: a faj a veszélyeztetett (endangered) kategóriából három szintet ugorva legkevésbé aggasztó (least concern) besorolást kapott.

Jane Smart, az IUCN Biodiverzitás-Megőrzési Csoportjának igazgatója szerint ez a példa is azt bizonyítja, hogy meg tudjuk óvni a természetet: ha helyesen cselekszünk, növekedhet egy-egy faj egyedszáma. De fontos megőrizni az éberségünket is, mert ez nem azt jelenti, hogy holnaptól nyugodt szívvel falhatjuk föl a tonhalakat.

A komodói varánuszok a gyíkok rendjének legnagyobb élő példánya. Csak a világörökségi helyszínnek számító Komodói Nemzeti Parkban és a szomszédos szigeteken él meg. A faj fennmaradását a klímaváltozás fokozott mértékben veszélyezteti. Az emelkedő vízszint miatt a varánuszok élőhelye 45 éven belül 30 százalékkal csökkenhet, de a védett területeken kívül nem tudnak megélni.

