Hiába a gyógyszerfelügyelet figyelmeztetése, az amerikaiak úgy nyelik a féreghajtót, mint kacsa a nokedlit

Hiába adott ki több figyelmeztetést is az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA), az Egyesült Államokban makacsul tartja magát az a tévhit, hogy az ivermectin nevű állatgyógyászati készítmény hatásos a koronavírusos megbetegedés ellen. A szer eredetileg lovaknak és teheneknek szánt féreghajtó készítmény, és egyáltalán nem bizonyított, hogy bármilyen pozitív hatása lenne a covid ellen, sokan mégis akár megelőzésképpen is szedik.

Shelly Smith, egy Las Vegas-i takarmánybolt vezetője szerint az elmúlt hónapokban ötszörösére vagy tízszeresére emelkedett a gyógyszer iránti kereslet. Jelenleg a boltban naponta négy-öt érdeklődő keresi a szert, Smith ezért már hónapokkal ezelőtt kirakott egy feliratot a gyógyszer polcára, amelyben arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy a szer humán fogyasztása nem javasolt. Az embereket ez sem tartja vissza, ezért egy hete már csak akkor adnak el az ivermectinből, ha a vásárló be tud mutatni egy olyan képet, amelyen a lova társaságában látható.

Az amerikai méregfelügyelet (NPDS) adatai szerint júliusban 133 esetben kértek orvosi segítséget az ivermectin mellékhatásai miatt, augusztusban viszont már 459 esetet jelentettek, ez 245 százalékos emelkedést jelent. Az FDA augusztus végén lényegre törő Twitter-üzeneteben kérte a lakosságot, hogy hagyjon fel a lógyógyszerek szedésével:

Nem vagytok lovak. Nem vagytok tehenek. Komolyan, emberek, hagyjátok abba!

Tényleg nem kéne

Az üzenet nem ért célba, a gyógyszer mellékhatásai miatt kórházba kerültek pedig csak a jéghegy csúcsát jelentik, sokan vannak, akik nem keresnek orvosi segítséget, de ész nélkül tömik magukba a féreghajtót. Mississippi államban az állami egészségügyi felügyelethez érkező hívások 70 százalékában érdeklődnek arról, hogy milyen problémákat okozhat az állatgyógyászati szerek fogyasztása – márpedig azután, hogy már bevettek valamit. Kentuckyban és Kansasban hasonló növekedésről számoltak be.

Az FDA szerint az állatgyógyászatban használt ivermectinnel több gond is akad: bár igaz, hogy egyes speciális esetekben hasonló gyógyszereket használnak a humán gyógyászatban is, az állatoknak szánt készítmények nem azonosak az embereknek szánt gyógyszerekkel. Ha emberi használatra szánnak hasonlót, akkor sem a covidot vagy bármilyen hasonló betegségeket kezelnek vele, hanem paraziták ellen alkalmazzák.

A hatóság közleménye szerint az ivermectin túladagolása szédülést, hányást, hasmenést, alacsony vérnyomást, allergiás reakciókat, egyensúlyi zavarokat, görcsöket, kómát és akár halált is okozhat. Kentucky kormányzója, Andy Beshear is arra kért mindenkit, hogy tartsa magát távol a lovaknak szánt féreghajtótól. Az államban tavaly egyetlen bejelentés érkezett ivermectinnel kapcsolatos panaszokról, most viszont már tizenháromnál tartanak. Beshear szerint itt nem véleménykülönbségekről van szó, hanem a józan észről, a kormányzó szerint pedig az egész biztosan nem vall józan gondolkodásra, ha valaki lovaknak való gyógyszereket szed.

