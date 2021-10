Ma már nem a szuperterjesztőket, hanem a szuperellenállókat keresik

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nemzetközi kutatók egy csoportja olyan emberek után kutat, akik genetikailag védettek a SARS-CoV-2 vírussal szemben. A Nature tudományos lapcsalád Nature Immunology című folyóiratában cikkező kutatók úgy vélik, ha sikerülne megtalálni azokat, akiket a génállományuknak köszönhetően nem tud megbetegíteni a vírus, esély lenne rá, hogy olyan gyógyszereket fejlesszenek, amelyek nemcsak a megbetegedéstől védenek, hanem a vírus továbbadása ellen is hatásosak.

A kutatók világszerte várják azon emberek jelentkezését, akikről máig nem tudják, miért nem betegedtek meg. Azokat szeretnék alaposabban megvizsgálni, akik hosszú időn át, folyamatosan ki voltak téve a vírusfertőzésnek, például mert egy háztartásban éltek egy súlyos, hosszú ideig tüneteket produkáló beteggel, mégsem kapták el a Covidet. A leginkább olyan házastársak, élettársak jelentkezését várják, akik még az ágyukat is megosztották egy súlyos fertőzöttel, mégis megúszták, hogy megfertőződjenek.

A győztes mutáns géneket keresik

A leginkább megfelelő kísérleti alanyokat annak ellenére sem könnyű megtalálni, hogy jócskán akadnak a feltételeket látszólag kimerítő párok. A gond csak az, hogy nagyon nehéz pontosan felmérni, mennyire nagy dózisban ürülhetett a vírus a betegekből, amikor a partnereikkel szoros interakcióba kerültek, illetve azt is, hogy a partnerek valóban nem fertőződtek-e meg, vagy csak extrém enyhe tünetekkel vészelték át a betegséget.

Ennek a feltérképezéséhez olyan párokat kellene találni, akiket – amellett, hogy igazoltan Covid-fertőzött volt az egyik tagjuk – rendszeres időközönként teszteltek, és a szervezetükben jelen lévő víruskoncentrációt a megfelelő eszközökkel ki is mutatták. A genetikailag védett embereket azért is nehéz immár fellelni, mert időközben minden országban emberek millióit oltották be, és a vakcinák szervezetben beindított folyamatai is nehezíthetik annak feltérképezését, hogyan reagálhattak az érintettek a vírusra az oltás hiányában.

A kutatók felhívására mindenesetre szinte azonnal több százan jelentkeztek: Brazíliától Görögországig tíz különböző kutatóközpontban máris kiválogattak félezer ígéretes önkéntest, további hatszáznak (köztük orosz és indiai jelölteknek is) zajlanak az alkalmassági vizsgálatai. Mivel a genetikai vizsgálatokat legalább ezer fős mintán szeretnék elvégezni – mondta el Jean-Laurent Casanova, a New York-i Rockefeller Egyetem genetikusa –, a kutatók folyamatosan várják a potenciális jelöltek jelentkezését.

Casanova és kutatótársai korábban azokat azonosították sikerrel, akik az átlagosnál jobban ki vannak téve annak, hogy súlyos tünetekkel betegedjenek meg. Az irányváltást követően, a megfelelő jelöltek kiválogatása után a kutatók a mostani kísérletükben résztvevők teljes genetikai állományát összevetik majd a fertőzöttekével, és azt remélik, hogy megtalálják, mely géneknek köszönhető a védettségük. A géneket sejtkultúrákban és állatmodellekben tesztelik majd tovább. Korábban hasonló módszerekkel találták meg például a HIV-rezisztens emberekben azt a génmutációt, amely lehetővé tette, hogy az hordozóikban akkor se alakuljon ki az AIDS, ha a vírusfertőzésnek ki vannak téve.

