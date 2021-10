Soros György beszállt a bitcoinba, és az árfolyam újra kilőtt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Közel 10 százalékos ugrással 55 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin árfolyama egy nap alatt, miután kedden a Soros Fund Management vezetője, Dawn Fitzpatrick a Bloombergnek elárulta: Soros György befektetési alapkezelő társasága bitcoinnal is kereskedik.

Miután hónapok óta terjedt a pletyka, hogy Soros már bitcoinban is utazik, Fitzpatrick az interjúban bizalmát fejezte ki a kriptovaluta hosszú távú jövőjével kapcsolatban.

Míg a bitcoin árfolyama tavaly ilyenkor 10 ezer dollár környékén járt, idén januárra már 40 ezer fölé kúszott, majd az év első hónapjaiban egymás után döntötte a csúcsokat, miután az Elon Musk- és Jack Dorsey-nagyságú techmágnások mellett a nagy amerikai bankok is felszálltak a bitcoin-vonatra, a potenciális infláció elől pedig sokan kriptovalutába menekítették a dollárban tárolt vagyonukat.

Áprilisban így a 60 ezer dolláros határt is átlépte az árfolyam, de aztán Elon Musk és a Tesla májusban szakított a bitcoinnal, és Kína is elkezdte üldözni a kriptovaluta-bányászatot, így a bitcoin árfolyama július végére visszaesett 30 ezer dollár alá. Ekkor Elon Musk gondolt még egyet, és azt mondta: ha a bányászok folytatják a közeledést a megújuló energiaforrások felé, újra lehet majd bitcoinért Teslát venni. Erre újra növekedni kezdett az árfolyam, ami aztán szeptembertől megragadt 40-50 ezer dollár között.

Időközben meglett az első olyan ország is, ahol hivatalos fizetőeszközzé vált a bitcoin: El Salvador. Bár egyre többen engednek a kriptonyomásnak, a bitcoinnak a nagy kritikusai is megmaradtak: Warren Buffett és a JPMorgan Chase-vezér Jamie Dimon is többször kijelentették az elmúlt időszakban, hogy nem fektetnének a kriptovalutába. A hangos kritikusok azonban egyre fogyatkoznak, és a CNN elemzése szerint a Soros-alapkezelő beszállása tovább növelheti a kriptopiac legitimitását.

