Az amerikai fehérfarkú szarvasok lehetnek a világméretű koronavírus-járvány legújabb bűnbakjai

A fehérfarkú szarvasok örökre megakadályozhatják, hogy a világ megszabaduljon a SARS-CoV-2 vírustól – vázolt meglehetősen pesszimista jövőképet a BioRxiv prepint szaklapban egy amerikai kutatócsoport. A Pennsylvania Állami Egyetem állatorvosai szerint az amerikai kontinens északi területeitől egészen Brazíliáig meglehetősen elterjedt kérődzőknek az általuk vizsgált Iowa államban legalább a harmada folyamatosan hordozza a koronavírus most az emberek közt világjárványt okozó faját. A szakmabeliek felülvizsgálatára, vagyis a peer-review-ra váró tanulmányt első szerzőként jegyző Suresh Kuchipudi állatvirológus és csapata szerint ez arra enged következtetni, hogy a fehérfarkú szarvasok a SARS-CoV-2 állati rezervoárjává válhatnak, és így rendszeresen visszafertőzhetik a környezetükben élő embereket is. Ez pedig megakadályozhatja, hogy az emberiség valaha is megszabadulhasson a Covid-járványtól.

Miután a SARS-CoV-2 vírus eredetvizsgálata során a denevérek is gyanúba keveredtek, már a laikusok sem igen lepi meg, amire az amerikai állatorvosok felhívták a figyelmet: „ha egy embereket is megfertőzni képes vírus talál egy másik olyan élőlénycsoportot, amelyet gazdatestként, avagy rezervoárként használhat, ez egy olyan biztonságos közeget jelenthet a vírus számára, amelyben akkor is zavartalanul fertőzhet és fejlődhet tovább, ha a teljes emberi populáció immunissá válik egy előző variánsra. Emiatt nemcsak a kórokozó felszámolása, de még a kordában tartása is egyre bonyolultabbá válik.”

Michigan államban néhány hónappal ezelőtt azt mutatták ki, hogy a fehérfarkú szarvasok vadon élő állományának mintegy kétharmada átfertőződött az emberi koronavírus-variánssal. A mostani tanulmány szerzői mintegy 300 fehérfarkú szarvas nyirokcsomójából vett mintákat vizsgáltak, amiből kiderült, hogy 2020 november 23-a és 2021. január 10-e között az iowai szarvasok négyötöde megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal. A vizsgálat legfontosabb eredményére azonban az vezetett, hogy a virológusok a szarvasokból kimutatott vírusvariánsoknak a génszekvenciáit is összehasonlították az emberekből kimutatott vírus genomjával. Ebből arra jutottak, hogy a szarvasokat az emberek fertőzték meg, és a vírus ezután kezdett az állatok között is cirkulálni.

A kérdés a kutatók szerint most az, hogy vajon a szarvasokban fertőző vírusvariánsok képesek lesznek-e egy óvatlan pillanatban ismét visszaugrani eredeti gazdáikra, az emberekre, és tudnak-e majd újabbnál újabb járványhullámokat okozni. Mint arra a tanulmány szerzői rámutattak, korábban jelentettek már efféle vírusevolúciós utakat, például hollandiai és lengyelországi nyércfarmokról, ahol az állattenyésztők fertőzték meg a nyérceket, majd azok ismét embereket. Hasonló okokból mészároltak le tavaly novemberben mintegy 17 millió nyércet Dániában. A fehérfarkú szarvasok állománya csak az Egyesült Államokban meghaladja a 30 milliót.

