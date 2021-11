Képeslapnak is elmenne a Curiosity legújabb tájfotója a Marsról

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A NASA marsjárója, a Curiosity november 16-án olyan látványos képet lőtt a Mount Sharp nevű hegy oldalából, hogy a küldetésen dolgozókat képeslap-készítésre ihlette.

Bár a Curiosity a Mastcam nevű eszközzel színes panorámafotók készítésére is képes, a most közzétett, színezett kép a marsjáró navigációs kameráinak fekete-fehér fotóinak ötvözésével készült. A NASA közleményéből kiderül, hogy a kékes-narancsos színvilág nem a valós marsi látványt tükrözi, hanem a különböző napszakokban látható színeket mutatja be egy képen.

A két fekete-fehér fotó a Curiosity 3299. marsi napján, november 16-án reggel 8 óra 30 perckor, majd délután 4 óra 10 perckor készült, így a fényviszonyok kontrasztja által a táj különböző részletei tárulnak fel rajtuk.

Az 5000 méter magas Mount Sharpról a marsjáró elé táruló látvány távoli dombokat és homokdűnéket rejt, míg jobbra a Curiosity-csapat idén elhunyt kutatójáról elnevezett Rafael Navarro-hegy látható.

A Curiosity a 154 kilométer széles Gale-kráter területét járja 2012 óta – ennek a hatalmas medencének a peremét képzi a tájkép horizontján látható, 2300 méter magas hegység, nagyjából a marsjáró helyzetétől 30-40 kilométeres távolságban.

