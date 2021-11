Nukleáris reaktort telepítene a Holdra a NASA

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Bár november elején kiderült, hogy legalább egy évvel csúszik az újabb amerikai Holdra szállás, a nagyratörő Artemis-program előkészítése nem állt le.

Az amerikai űrhivatal, a NASA és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának Idaho-i Nemzeti Laboratóriuma 2022. február 19-i beadási határidővel közös pályázatot írt ki a Holdra telepítendő „tartós, nagy teljesítményű, Naptól független” erőmű megalkotására – vette észre a LiveScience.

A pályázat kiírói egy olyan dúsított uránnal működő hasadási reaktort szeretnének, amely nem lehet nehezebb 6 tonnánál, és alapterülete sem haladhatja meg a 4-szer 6 métert, mert csak a szállítórakéták csak ilyen terhet képesek célba juttatni. Kritérium az is, hogy a reaktort a Földön szereljék össze, de csak a Holdon indítsák be. A pályázat potenciális nyertesének azt is vállalni kell, hogy az óránként legalább 40 kilowattos teljesítményű nukleáris erőműve legalább 10 évig folyamatosan működik.

Illusztráció az Európai Űrügynökség (ESA) Holdfalu koncepciójához Fotó: Pierre Carril/ESA-Pierre Carril

További alapkövetelmény a reaktor autonóm hőmérséklet-szabályozása, mivel a Hold felszíni hőmérséklete napközben elérheti a 127 Celsius-fokot.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: