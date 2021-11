Legalább egy évvel csúszik az újabb Holdra szállás

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az amerikai űrügynökség, a NASA kedden bejelentette, hogy legalább egy évvel későbbre, 2025-re csúszik az Artemis-program Holdra szállása – az Apollo–17 küldetés 1972-es utazása óta ez lesz az első eset, hogy emberek lépnek a Holdra. Az ambiciózus űrprogramot még Donald Trump elnöksége alatt jelentették be, akkor 2024-re ütemezték a Holdra szállást, amit a Mars-küldetés főpróbájának szánnak.

A NASA igazgatója, Bill Nelson elmondta, hogy a késést elsősorban a SpaceX által gyártott landolóegységről szóló szerződés jogi procedúrájának elhúzódása okozta: „Közel hét hónap ment el a jogi ügyekkel, és valószínűleg emiatt csúszik az első ember érkezése a Holdra. Most legkorábban 2025-re becsüljük az Artemis–3, az első, embereket szállító misszió landolását.”

Egy szövetségi bíróság a múlt héten utasította el Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin keresetét, amit az amerikai kormány ellen nyújtott be, és amely a NASA azon döntését támadta, hogy a holdi landolóegység tervezésére és gyártására kiírt, 2,9 milliárd dolláros szerződést Elon Musk cégének ítélte oda. A NASA így hosszú idő után térhet vissza a SpaceX-szel való együttműködéséhez, bár Nelson szerint a SpaceX időközben sem állt le a fejlesztésekkel.

Az Artemis–3 holdi munkásságának illusztrációja Forrás: NASA

Nelson elmondta, hogy a Trump elnöksége alatt az Artemis-programnak megszavazott költségvetés sem tette volna lehetővé a 2024-es Holdra szállás megvalósítását, illetve a Covid-világjárvány is szerepet játszott a késésben. Korábban 2028-at lőtték be az emberes küldetés időpontjának, de 2019-ben Mike Pence amerikai exalelnök bejelentette, hogy az USA öt éven belül embert küld a Holdra, bármibe is kerüljön – egyúttal új űrversenyről beszélt, elsősorban a kínai fejlesztésekre utalva.

A NASA mostani igazgatója szintén a Holdon jelenleg robotos felfedezést végző Kína fenyegetéséről beszélt: „Olyan agresszívek leszünk, amilyenek csak lehetünk, biztonságos és technikailag megvalósítható módon, hogy megelőzzük a Holdra készülő versenytársainkat” – mondta kedden Nelson.

Az új tervek szerint tehát az SLS szupernehéz hordozórakétával megtámogatott Orion űrhajó első, ember nélküli tesztrepülését (Artemis–1 küldetés) 2022 februárjában tartják majd meg, az első emberes tesztrepülést (Artemis–2) pedig 2024 májusáig szeretné letudni a NASA. Utóbbi során közel 65 ezer kilométerrel haladnak majd túl a Holdon az űrhajóval, mielőtt visszatérnek a Földre, így ez lesz a legtávolabbi utazás, amit valaha tettek emberek a szülőbolygójuktól. Az így legkorábban 2025-re tolódó Holdra szállást még – egyelőre ismeretlen időpontban – megelőzi majd egy ember nélküli landolás a Holdon.

