Karikó Katalin kapta a legnagyobb pénzjutalommal járó európai orvosi díjat

Az mRNS-alapú vakcinák fejlesztéséhez hozzájáruló három kutató kapja 2022-ben a transzlációs orvoslásban elért eredményekért járó Jeantet-Collen-díjat: Karikó Katalin, a BioNTech vezető alelnöke és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzora mellett a német céget alapító Uğur Şahin és Özlem Türeci, mindketten a Mainzi Egyetem professzorai.

A legnagyobb pénzjutalommal járó európai díjat a genfi Louis-Jeantet Alapítvány ítéli oda, Karikóék kitüntetését így indokolták: „A terápiás célú hírvivő RNS kutatásának eredménye az új típusú koronavírus elleni, rendkívül hatékony oltóanyag látványosan gyors kifejlesztése. Ez döntő szerepet játszott a COVID-19 pandémia világméretű megfékezésében. Munkájuknak páratlan hatása lesz jövőbeni kórokozók és rákos sejtek elleni vakcinák kifejlesztésében.”

Az 1986-ban, az Európa Tanács valamely tagállamában élő orvosbiológiai kutatók számára alapított díj egyenként 500 ezer svájci frank (kb. 176 millió forint) jutalmazással jár, amelynek viszont csak a 10 százalékát kapják meg személyesen a kutatók, míg a többi részét a folyamatban lévő kutatásuk finanszírozására kell fordítaniuk.

Ugur Sahin, Özlem Türeci, Karikó Katalin, és a BioNTech-alapító Christoph Huber, a Deutscher Zukunftspreis 2021 átadásán Fotó: CHRISTOPHE GATEAU/dpa Picture-Alliance via AFP

Karikó, Şahin és Türeci kutatói hármasa így közel 17 ezer frankos (közel 6 millió forintos) pénzjutalomban részesül, míg munkájukat további közel 53 millió forintnyi összeggel segíti az elismerés. Karikó, aki 2021 óta az SZTE professzora, a szegedi egyetemen induló kutatását finanszírozza az összegből. A Jeantet-Collen-díj átadó ceremóniáját 2022. október 11-én tartják.

A másik Louis-Jeantet-díjat (amit akkor neveznek Jeantet-Collen-díjnak, ha a jutalmazott tudományos eredmény közel áll az emberiséget sújtó betegségek elleni küzdelem gyakorlati alkalmazásához) a brit Carol Robinson, az Oxfordi Egyetem kémiaprofesszora kapta, a gyógyszerészetben elért kutatási eredményeiért.

Karikó, Uğur és Türeci az elmúlt időszakban már több közös kitüntetésben részesült, így például a 2022. évi Paul Ehrlich és Ludwig Darmstaedler-díjat, az Asztúria Hercegnője Díjat és legutóbb a Német Jövő Díjat is megkapták. A Louis-Jeantet-díjak valamelyikével elismert 100 kutató közül eddig 14 nyerte el később a Nobel-díjat.

Karikó ezzel három éven belül (és a díj történetében is) a második magyar, aki átveheti valamelyik Louis–Jeantet-díjat, 2019-ben ugyanis a látás-helyreállító génterápiát kifejlesztő kutatóorvos, Roska Botond volt az egyik díjazott. Roska akkor még a Bázelben alapított kutatóintézetét vezette, de az év hátralevő részében több magyarországi díjat is kapott, néhány napja pedig az is kiderült, hogy legalább részben Budapesten folytatja pályáját, a BrainVision Center nevű új kutatóközpont vezetésével.

