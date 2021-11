Karikó Katalin kedd este veszi át a New York-i Orvosi Akadémia orvosbiológiai díját

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Magyar idő szerint 22:00 órakor kezdődik a New York Academy of Medicine (NYAM) idei díjátadó ceremóniája New Yorkban.

A magas nemzetközi presztízsű szakmai szervezet 2021-ben Karikó Katalinnak, a Pennsylvaniai Egyetem biokémikus professzorának, a BioNTech alelnökének és Drew Weissmannak, a Pennsylvaniai Egyetem immunológusprofesszorának ítélte az orvosbiológiai tudományok (biomedical science) területén elért eredményeket elismerő díját. Az indoklás szerint a két kutató dolgozta ki, hogy milyen „nukleozid módosításokkal nyomható el az antigén immunválaszt kiváltó képessége”.

A 2021-es orvosi és kémiai Nobel-díjra is esélyesnek tartott Karikó tudományos teljesítményét számos rangos grémium elismerte már. A Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint egykori hallgatójuk eddigi díjai közül a NYAM laudációja kiemeli a magyar Széchenyi- és Semmelweis-díjat, az osztrák Wilhelm Exner-érmet, a spanyol Nobel-díjként emlegetett Asztúria Hercegnője Díjat, a svájci Reichstein-érmet; az amerikai Rosenstiel-díjat, valamint a „bevándorlói teljesítményt” elismerő Vilcek-díjat is.

A New York-i díjátadót erre a linkre kattintva lehet élőben is követni.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: