A WWF Magyarország áradó patakok, rekkenő nyarak és védett erdők hangjaiból készített gyűjteményes albumot

Kétszázéves fák susogásától a Dráva menti szarvasbőgésig számos unikális felvétel szerepel a kizárólag magyarországi természethangokat tartalmazó Csendülő - Hallható Természetvédelem című albumon. Az idén 30 éves WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió közös kiadványa a természetvédelmi civil szervezet elmúlt három évtizedének jelentősebb projektjeit járja be hangban.

Az albumon hallható egyebek mellett a tavaszi viharban megáradt püspökszilágyi patak, amelyre a WWF a klímaalkalmazkodás jegyében a villámárvízeket felfogó rönkgátat telepített. Egy másik tétel az UNESCO által a közelmúltban elismert Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén található őszi Lankóci-erdő. De helyet kapott az albumon a WWF munkájának köszönhetően sikeresen megóvott háborítatlan Csarna-völgy, a tiszatarjáni alföldi nyár, vagy a mohácsi Szabadság-szigeten 2013-ban helyreállított vízi világ is. Az album készítői a Normafán, Nagykőrösön, a Hajógyári-szigeten, a Bükk-fennsíkon és a Naplás-tónál készítettek még felvételeket.

Patakparti hangmintavétel Fotó: Gigler Dóra

Az album elérhető a Spotify-on, az Amazon Music-on, a Deezeren és további számos zenei streaming szolgáltatón, a WWF Magyarország weboldalán pedig a hangokon túl térkép is segít az eligazodásban.

