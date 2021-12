Gyere ide, Zoom! Lábhoz, Fauci!

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Idén is megjelent az amerikai Rover kutyanévtrendekről szóló kimutatása, és mint kiderült, az örökzöldeken kívül (Max, Bella és társaik) az állattartókat a világjárvány is inspirálta. Az önmagában nem csoda, hogy a pandémia előtt senki sem nevezte Covidnak vagy Covinak a kutyáját, az viszont annál különösebb, hogy az elmúlt időszakban ez a név is egyre népszerűbbnek számít.

Nicole Ellis kutyakiképző szerint az ilyen és ehhez hasonló névadások a jövőnek szólnak: ha valaki Covidnak hívja a kutyáját, könnyen beszédbe elegyedhet a többi tulajdonossal, egyébként meg később, ha elmúlik a járvány, segít neki felidézni a karantén időszakát, amikor befogadta az állatot. Az más kérdés, hogy mekkora sikert arat majd valaki, ha fel-alá mászkál a parkban, és azt ordítja, hogy „Covid! Covid!”.

Az évben 270 százalékkal növekedett a Fauci név népszerűsége is. Az USA Today szerint az amerikai járványfőnök neve volt az egyik slágernév az idei évben, de akadtak olyanok is, akik Pfizernek keresztelték a kutyájukat. A Fauci is felvet kérdéseket, leginkább azzal kapcsolatban, hogy mit szólna a kutya gazdája, ha az amerikai járványügyi szakértő szaladna oda hozzá a bokorból (hasonló a helyzet, mint amiről Winkler Róbert fantáziált a Kutya utónévkönyvben: az a néni, aki Rexet hívogatja, aligha számítana rá, hogy erre a Pantera basszusgitárosa jelenik meg).

Kaviár, Oreo és pezsgő

A Rover a járványnak tulajdonítja a techcégekkel összefüggő nevek növekvő népszerűségét is: a Zoom népszerűsége 443 százalékkal növekedett, de egyre többen hívják a kedvencüket Sirinek (+131 százalék) vagy Google-nak (+63 százalék).

Meglepően divatosnak számítottak az egzotikusan csengő gasztronómiai konnotációjú nevek is, ez Kate Jaffe, a Rover marketingigazgatója szerint annak köszönhető, hogy az emberek utazás híján így élték ki magukat. Franciaország ebből a szempontból különösen népszerűnek számított az amerikai kutyatulajdonosok között: a Kaviár név népszerűsége 800, a Dijoné pedig 700 százalékkal emelkedett. A macskáknál is tarolt a francia gasztronómia, közöttük egyre több a Bagett (+600 százalék) és a Raclette (+300 százalék). A Champagne név minimálisan lett népszerűbb, viszont jó hír lehet az olasz kultúra rajongóinak, hogy egyre divatosabb a Prosecco és a Parma név, legalábbis a kutyák körében.

Hiába a kaviár és a pezsgő, Amerika legnépszerűbb gasztronómiai ihletésű kutyaneve 2021-ben az Oreo volt, ezt követte a Cookie (Süti) és a Peanut (Mogyoró). Futottak még: Karfiol (+163 százalék), Ketchup (+343 százalék), Körte (+163 százalék).

A kutatásból az is kiderült, hogy az amerikai kutyatartók inkább emberi névre szeretik keresztelni a kedvencüket, szuka kategóriában a legnépszerűbb névnek a Bella, a kanoknál pedig a Max számít.

