Itt a Kimerítő Karácsonyi Konzolkalauz, hogy a gatyád se menjen rá, és a gyerek se hisztizzen

A South Park egyik epizódjában (HUMANCENTiPAD) Cartman azért nyaggatja az anyját, hogy vegyen neki iPadet. Az anyja sokallja a 899 dollárt, és azt javasolja, hogy vegyenek helyette Toshiba Handibookot, mert az olcsóbb. Cartman leírhatatlan hisztit rendez az üzletben, így végül nem kap se iPadet, se Toshiba Handibookot.

Hasonló jelenetekre készülhetnek fel világszerte azok a szülők, akik új generációs játékkonzolt vennének karácsonyra a gyerekeiknek. Bár a Sony és a Microsoft már tavaly bemutatták a Playstation 5-öt és a Microsoft Xbox Series X-et (a konzolpiac legerősebb gépeit), a chipgyártás globális akadozása miatt a gyártók képtelenek annyi gépet piacra dobni, hogy lépést tarthassanak a kereslettel. (Ezzel nincsenek egyedül: az Apple sem tud annyi iPhone-t gyártani, hogy felkészülten várhassa az ünnepi szezont.) Ezért ebben az ajánlóban nem lesz szó a konzolpiac két legnagyobb húzónevéről.

Visszatértek az árdrágítók

A konzolpiaci kínálatot ma csak olyan, a kommunizmusból ismerős szavakkal írhatjuk le, mint az „árdrágítók” vagy a „nyerészkedők”. Számos cikk született már arról, hogy miként figyelik az árakat és az online áruházak készleteit erre kihegyezett botokkal a profi seftelők, akik azonnal és automatikusan felvásárolják a kapható konzolokat, és a listaáron 185 000 forintos konzolt 250 000-ért adják tovább az apróhirdetési oldalakon. Az új Playstation és az új Xbox tehát nem beszerezhetetlen, de értelmetlenül drága. Ekkora árkülönbözetet 20 éve láthattunk utoljára, amikor az EU-csatlakozás előtt kevéssé árérzékeny magyar játékostársaink külföldről rendeltek PlayStation 2-t, és ki kellett fizetniük a vámot és az áfakülönbözetet.

A PlayStation 2 premierje Tokióban, 2000. március 4-én. A konzol nyitóára 40 000 jen volt, de a szűkös készlet egy része az eBayen kötött ki, ahol a fanatikus rajongók több ezer dollárt is fizettek érte. A Magyarországra is eljutott szürkeimportos gépeket 2000 nyarán 160 000 forintért árulták. Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP

A megfontoltabbak persze kivártak, és most is ez a helyes taktika. A konzolok értéke a megjelenéstől számított idővel egyenes arányban nő: az áruk egyre alacsonyabb, a megjelenő játékok száma viszont egyre magasabb lesz, így mindig megéri 1-2 évet várni a kiforrottabb játékkínálatra és a megfizethetőbb árra – bár ezt nehéz elmagyarázni annak, aki leírhatatlan hisztit rendez, ha nem kapja meg az iPadjét, és be kell érnie a béna Toshiba Handibookkal.

Nem kell mindig kaviár; miért nem eszel kalácsot?

A videójáték 20 éve luxus volt, de ma 100 dollárért kaphatsz olyan játékgépeket, amik jóformán az összes, 1970 és 1999 között kiadott játékot futtathatják. A csúcsminőség, a high end nem olcsó, de ma már az átlagfizetésből sem reménytelen vállakozás összegyűjteni az ehhez szükséges pénzt. Ha pedig nem csúcstámadásra készülsz, csak szeretnél jót játszani, ahhoz néhány tízezer forint is elég.

De mik a 2021-es év Toshiba Handibookjai? Haladjunk sorban az emészthetőbb tételektől a hardcore gamereknek szánt csemegékig.

Sony Playstation 4

Sony Playstation 4 Fotó: Sony Computer Entertainment

Paradox módon egy játékkonzol mindig a kifutásával éri el a zenitet; hiába, a telihold is akkor kezd fogyatkozni, amikor a legkerekebb. A konzol szíve-lelke, sava-borsa és sine qua nonja a játékkínálata, és az mindig a kifutása pillanatában a leggazdagabb – pont amikor az ára is a legalacsonyabb szintre süllyed. Jelenje még van, jövője már nincs, de egy vérbeli játékost, aki az Atari 2600-zal és a PlayStation 5-tel is el tud szórakozni, ez nem zavarja: ő tudja, hogy a jó játék mindig jó játék, nem csak a megjelenése utáni másfél évben.

Ha nem zavar, hogy nem a legújabb címekkel játszol, a 100 000 forint körüli PlayStation 4 évekig tartó szórakozást nyújthat. De ha csak a legkiemelkedőbb néhány tucat játékkal játszol a több ezerből, azzal is simán kihúzhatod jövő karácsonyig; remélhetőleg addigra a kínálati malőrök is megoldódnak. Addig is orrvérzésig nyomhatod a Gran Turismót, a Death Strandinget, a Bloodborne-t, a Last of Us 2-t, a Doom Eternalt vagy a Last Guardiant – egy percet nem fogsz unatkozni. Mivel a megvásárolt játékaid egy részét PlayStation 5-ön, feljavított formában is újrajátszhatod majd, a PlayStation 4, ha csak részlegesen is, de jövőkompatibilis választás lehet.

Microsoft Xbox Series S





Microsoft Xbox Series S Fotó: Microsoft

Ha együtt tudsz élni néhány kompromisszumokkal, és a Microsoft konzoljáról csak a játékfelhozatala érdekel, az Series X kistestvére, a Series S is jó választás lehet. A Microsoft már nem platformként, hanem szolgáltatásként tekint a videójátékokra: az Xbox Game Pass – a Netflix modelljéhez hasonlóan – több száz játékot kínál, amiket konzolon és pc-n egyaránt futtathatsz, ha előfizetsz havi 4000 forintért. A kínálat nagy részét a Series S-sel is elérheted.

Lássuk a kompromisszumokat! Az első a gyengébb teljesítményű grafikus alrendszer. A Series S maximális felbontása csak Full HD (1920*1080), szemben Series X 4K-jával (3840*2160). A másik a lemezmeghajtó hiánya. A Series S-re csak digitális formában vehetsz játékot (vagy a Game Pass játékkínálatából válogathatsz), a meglévő lemezes játékaid nem futnak rajta. A Series S kisebb, 512 gigabájtos merevlemezét hamarabb megtöltik a játékok, mint az 1 terabájtos Series X-et, de szerencsére mindkettő bővíthető külső meghajtókkal.

Ami pedig a játékélményt illeti: az X-es verziók felbontása nagyobb, gyorsabban töltenek be, és a képfrissítésük és a töltési sebességük is gyorsabb. Ha csak a játékok érdekelnek, nem a technikai tökély, és a tévédet sem akarod a legújabb 4k modellre cserélni, a Series S is jó választás lehet. Nem elhanyagolható szempont, hogy lehet kapni, és ez a legkulcsrakészebb konzol a kínálatban: még játék se kell hozzá, csak tévé, hálózati áram, Game Pass-előfizetés, és kicsomagolás után 10 perccel máris több száz játék közül választhatsz.

Nintendo Switch / Switch OLED

Nintendo Switch Fotó: Nintendo

A Nintendo Switch, a tévére kötve és hordozható üzemmódban is használható konzol, 2017 márciusában jelent meg, de idén kapott egy hardverrevíziót, ami a régi LCD kijelzőt OLED-re cserélte, és két kategóriát javított a játékok képminőségén. Sajnos az OLED-kiadás elég nehezen beszerezhető – a gyártási malőrök, ugye –, és drágább is az alapmodellnél (150 000 forint, az uszkve százezres alapgéppel szemben), de tévére kötve eltűnik a különbség, és a kiadott játékok amúgy is mindkét modellel kompatibilisek.

A játékkínálatra nem lehet panasz: az elmúlt években több izgalmas cím jelent a Switchre, mint az új Playstationre és Xboxra összesen. Mindegy, hogy az FPS, a labdarúgás, a platformjáték, a lövöldözős akciójáték vagy a japán szerepjáték a zsánered, Switchre minden, de tényleg minden van. A legjobbak persze ezúttal is a Nintendo saját játékai: a Metroid Dread, a Legend of Zelda: Breath of the Wild, a Super Mario Odyssey, az Animal Crossing vagy a Splatoon 2.

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda Fotó: Nintendo

Modern retro! A Nintendo Game & Watch kvarcjátékokat idéző pehelysúlyú hordozható konzolján négy játék található: a Legend of Zelda 1-2, a Game Boy-os Legend of Zelda: Link’s Awakening, illetve egy kvarcjáték. A Toshiba Handibook-skálán alighanem negatív csúcsot döntene egy játékkonzol, aminek a húzócíme, az első Legend of Zelda 35 éve debütált, a zeldás Game & Watch mégis jó ajándék. Már a csomagolása is nyálfakasztó – ha akarod, az óraként működő konzol állványaként is használhatod –, de a játékok között is találsz olyanokat, amik még mai szemmel, kis toleranciával is élvezhetők.

Retro Modding

Barkács-kiegészítők Nintendo konzolokhoz. Fotó: Retro Modding

A retrózás, azaz a 10+ évnél öregebb játékok újbóli elővétele nem új trend. Először a kilencvenes évek végén hallottam a kifejezést, de akkoriban a magyar játékosok azzal küszködtek, hogy Playstationre cseréljék a 386-osukat, és eszükbe sem jutott visszanézni. Ma már más a helyzet: a 20 teraflopos grafikus processzorok, falat beborító tévék és vezeték nélküli irányítók korában jól tudnak esni a pixelek.

Régi konzolokat elővenni kétesélyes vállalkozás. Az idő megszépíti az emlékeket: gyakran kiderül, hogy a játékmenet nem olyan finom, a grafika nem olyan szép, és az élmény sem akkora, mint régen. Utóbbit fokozhatod, ha a régi konzoljaidat naprakészebbé teszed egy kis barkácsolással. A Retro Moddingon találsz hozzá alkatrészeket, hogy háttérfényes, új készülékházas, akkumulátoros gépet faragj belőlük – már ha nem félsz a csavarhúzótól és a forrasztópákától.

Atari Flashback 9 Gold

Atari Flashback Fotó: Atari

Húzd el a fadobozos, képcsöves Sony tévét a nappali falától, húzd be a panel negyedik emeletén a vörös sötétítőfüggönyt, aztán bele lehet csapni a lecsóba: azok a szerencsések, akiknek kiskorukban volt Atarijuk, pontosan tudják, miről van szó, akiknek meg nem volt, nem tudják, miről maradtak le. Bár néha még belefuthatsz eredeti példányokba is, a kontrollerek gyakran nincsenek csúcsformában, és a játékkazetták gyűjtögetését is csak a fanatikusok élveznék – pláne, hogy már egy húsz évvel ezelőtti butatelefon is hozta azokat a kvarcjátékokat, amiket itt most tévén élvezhetünk.

Szerencsére megjelent a konzol retróverziója: az Atari Flashbacket az ATGames az Atari hivatalos engedélyével gyártja és forgalmazza, a mai kor igényei szerint a kontroller wireless (létezik zsinóros is), a játékokat pedig előre telepítették a gépre, csak hozzá kell kötni egy HDMI-kábellel a lapostévéhez. Pitfall, Asteroids, Space Invaders, Centipede: a konzolon igazi klasszikusok vannak, csak az a kár, hogy nem bővíthető, mert azért így is lemaradt pár régi kedvenc.

Anbernic Retro Game 350P / 351V retro konzol

Anbernic Retro Game RG 351P Fotó: Anbernic

Emulátorfuttató eszközökkel tele a padlás, sőt a nappali is; ami azt illeti, ezt a cikket is ilyenen írom, és valószínűleg te is azon olvasod. Ma nincs hardver, amin ne lehetne régi játékkonzolok emulátorait futtatni, de vannak, amik direkt erre vannak kihegyezve.

Az Anbernic Retro Game hordozható konzolok egy célt szolgálnak: a régi játékok gördülékeny futtatását. Telepíthetsz rájuk NES / SNES, Sega Mega Drive, Neo Geo, vagy PlayStation emulátorokat – vagy akármilyen konzolét, ami 1970 és 1999 között jelent meg. Csak két SD kártya kell hozzá – egy, amire feltöltöd az emulátort, meg egy másik, amire a játékokat – és a zsebedben hordhatod az elmúlt 30-40 év játéktörténelmét egy ízléses, a régi Game Boyt vagy az új Sony PSP modelleket idéző készülékházban.

A koncepció nem új, de az emulátorfuttató hardver egyre olcsóbbá, a technológia pedig egyre kifinomultabbá vált, így ma 100 dollár körül kaphatsz noname emulátorfuttató kézikonzolt. A választásunk azért esett az Anbernic handheld konzoljaira, mert ezeknek a legjobb az ár-érték aránya, és ezekkel a legkevesebb a macera.

PlayDate előrendelés

Playdate Fotó: Playdate

A svéd Panic 1999 óta aktív a szoftverpiacon, de hardvergyártóként a Playdate az első szárnypróbálgatásuk. Hogy ebből holdraszállás lesz-e, vagy Ikarosz-tragédia, azt lehetetlen megjósolni: a Playdate radikálisan különbözik a modern videójátékoktól és játékgépektől, és épp emiatt a radikalizmusa miatt kiszámíthatatlan a jövője. A készülékház formaterve, a banánsárga műanyagok, a tekergethető fura fémkar, a háttérfény nélküli, kis felbontású monokróm kijelző meghökkentően jó képminősége és a játékterjesztési modell külön-külön sem szokványos megoldások – hát még így együtt, egyszerre.

A Playdate-et még nem gyártják, de 150 dollárért előrendelheted. A kézikonzolt és a kiegészítőket postán kapod meg a megjelenés után, a játékokat meg wifin, kéthetente, egy éven át, ingyen. Igen, ingyen: a 150 dolláros alapdíj tartalmazza az első évad kéthetente megjelenő játékait. Ingyen van a webalapú homebrew fejlesztői platform is, amin készíthetsz saját Playdate-játékot, és pénzért árulhatod, ha akarod. De a Playdate nyílt forráskódú platform, másolásvédelem és DRM sincs rajta, így azt másolsz rá föl, amit csak akarsz.

A konzolpremier után megjelenő játékokról keveset tudunk, de talán nem is annyira fontos. A Playdate nem a komfortzónáját feszegető biztonsági játékosnak való, hanem a megkeseredett profinak, aki a Game Boy XXI. századi reinkarnációjában kutat az innováció után. A fekete-fehér kijelző és a fura kontroller egyszerűen rákényszeríti a fejlesztőket, hogy sosem látott játékötleteket és új megoldásokat találjanak ki, vagy eltűnnek a süllyesztőben.

Ennél jobb karácsonyi ajándékot keresve sem találhatsz egy tapasztalt ínyencnek: ez garantáltan más, mint bármi, amit eddig láthatott. Csomagold be az előrendelést igazoló nyugtát, és mellé egy mérőszalagot: hadd vágja a centit, amíg meg nem érkezik a csomag.

SNK MVSX arcade játékgép

SNK MVSX Fotó: SNK Corp.

A retrózás apoteózisa, amikor játéktermi gépet építesz otthonra. Faanyagvásárlás, asztalosmunka, JAMMA kábelezés, japán Sanwa gombok és analóg karok beszerzése, vadászat az RGB monitor után az eBayen – jó mulatság, férfimunka, elköltheted rá Dárius kincsét is. A kevésbé elhivatottaknak és árérzékenyebbeknek jobban járnak egy kulcsrakész kabinet beszerzésével.

Az SNK MVSX a japán SNK legjobb játéktermi játékaiból kínál egy csokorra valót, gyönyörű, Ferrari-piros kabinettel, monitorral, két játékost is kiszolgáló gomb- és karmennyiséggel és pénzbedobó nyílással. Az arcade fénykorát megidéző szett drágább, mint az új Playstation vagy az új Xbox – 222 000 forint, plusz posta –, de ha le tudsz mondani az állódobozos kiszerelésről, lábazat nélkül, valamivel olcsóbban, 196 000-ért is megrendelheted. Na, ezt merje valaki letoshibahandibookozni!

